На Закарпатті ТЦК викрав, катував та мобілізував паралізованого чоловіка, — ЗМІ (фото)

Наразі хворий чоловік перебуває в 355-му навчальному механізованому полку на Львівщині. Учбова частина не випускає мобілізованого на повторний огляд, попри те, що йому періодично стаж погано, розповіли журналісти. Керівництво міського та обласного ТЦК не коментує публікацію медіа.

У Закарпатській області співробітники Хустського ТЦК та СП нібито відправили служити паралізованого мешканця Київської області Олександра Мартиненка. Про це повідомила його колишня дружина в коментарі виданню "Громада Закарпаття".

20 січня 2024 року жінка дізналася про викрадення свого колишнього чоловіка, який працював на одному з релокованих підприємств міста Хуст Закарпатської області. Чоловік готувався до операції на венах обох нижніх кінцівок, оскільки має тяжкий перебіг варикозної хвороби з постійним печінням і синцями, він кульгає, а після хвороби на коронавірус пів року не міг ходити.

Через місяць після зникнення він вийшов на зв'язок та повідомив, що нібито перебуває в 355-му навчальному механізованому полку на Львівщині (частина А3211), проте, за словами жінки, він не міг детально пояснити, що відбувається через "сплутану свідомість", також нібито вона по голосу почула, що той заляканий.

Вона з'ясувала, що 20 січня близько 8:00 Мартиненка викрали працівники ТЦК. Вони нібито силоміць витягнули його з машини та завантажили в автобус. Через годину його нібито завели до начальника ТЦК Василя Зубатова, який забрав військовий квиток і вигнав його у коридор.

"Чоловіки в балаклавах почали його тягати по коридору і бити, а потім потягнули в підвал, відібрали документи та мобільний телефон. При цьому жодного спротиву Олександр не чинив, бо за своїми діагнозами та фізичним станом має параліч правої частини тіла і не може чинити спротив", — йдеться у повідомленні.

У підвалі до чоловіка нібито теж застосовували різні прийоми катування. Зі слів чоловіка, на кабінеті був напис "Військово лікарська комісія" чи "Лікар військово лікарської комісії". Чоловіка нібито скрутили і на стіл поклали руки, лікар взяв аналіз крові з пальця та поклав на стіл готовий висновок ВЛК, який був завчасно підготовленим та підписаним певними лікарями. За словами роботодавця Мартиненка, чоловіка нібито утримували в ТЦК протягом 20 годин. Він наголосив, що Олександр Мартиненко мав сплутану свідомість та був наляканий, також він не пручався, аби "не зробити собі гірше"

Висновок ВЛК ТЦК м. Хуст Висновок ВЛК ТЦК м. Хуст

"Зауважу що таке саме прохання він повідомив мені 20.02.2024, щоб я нічого не робила, бо зроблю йому гірше і його хворого відправлять на м’ясо", — сказала колишня дружина.

Також вона з'ясувала, що після прибуття в учбовий центр, у чоловіка нібито піднялася температура до 39, що може призвести до смерті в його випадку. Його періодично направляли на огляд — хірург та невролог заявили про необхідність проведення МРТ, проте частина нібито не випустила чоловіка.

Жінка звернулася до ДБР і прокуратури через нібито викрадення чоловіка, незаконне позбавлення волі та перевищення службових повноважень співробітниками ТЦК та СП.

Додамо, що керівництво ТЦК не коментувало подію.

Нагадаємо, адвокатка Христина Очкур розповіли, що згідно з новим законопроєктом про мобілізацію, не можуть арештувати нерухоме майно чоловіків, які ігнорують повістку та не з'являються до ТЦК.

Раніше повідомлялося, що особи з інвалідністю мають право на відстрочку, але можуть бути мобілізовані до ЗСУ за власною згодою.