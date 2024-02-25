Найманці РФ увірвалися до кафе у Криму та влаштували стрільбу: командування їх покарало (відео)

Над цивільними розправу могли влаштувати представники добровольчої 81-ої бригади "Медведи", яку заснували в Криму в 2023 році. Угрупування може входити до складу псевдо-ПВК "Редут", яку контролює Міноборони РФ.

Російські військові увірвалися у кримське кафе "Крепость" та влаштували бійку зі стріляниною. У Telegram "ЧП/Симферополь" опублікували відео.

Заклад розташований у селищі Чорноморське на північно-західному узбережжі окупованому Криму. Як стверджують очевидці, військові залякували відвідувачів зброєю. На відео можна побачити, що людей б’ють.

Напад відбувся в ніч із 23 на 24 лютого. Відео, як інформує видання "Важные истории", опублікувала дівчина одного потерпілих. Вона розповіла подробиці атаки на заклад.

З її слів, двоє чоловіків відзначилися особливою жорстокістю. Вони могли конфліктувати з людьми в кафе. Їм щось не сподобалося, а згодом порушники громадського спокою викликали підкріплення з підрозділу "Медведи".

Постраждалим надали медичну допомогу. Одного з молодих людей госпіталізували з переломом перенісся, закритою черепно-мозковою травмою та забоями.

Засновник репресивного руху "Кримський СМЕРШ" Олександр Таліпов підтвердив факт побиття. Він стверджує, що особи нападників було встановлено, а кримінальне провадження вже порушили. Як стверджують місцеві пабліки, після інциденту цих військових побили свої ж командири.

Добровольчу 81-шу бригаду "Медведи" заснували в Криму в 2023 році. Угрупування може входити до складу псевдо-ПВК "Редут", яку контролює Міноборони РФ. Підрозділ, як інформує видання, під протекцією місцевої окупаційної влади і під командуванням людини на псевдо "Джедай".

Нагадаємо, 23 лютого в ГУР повідомили, що РФ формує добровольчий корпус із найманцями з ПВК "Вагнер" із 18 тисяч осіб особового складу. Туди входять колишні найманці з ПВК "Вагнер". Представники нового корпусу, який уже розпочав роботу, нібито вже діють у районі тимчасово окупованої Авдіївки на Донеччині.