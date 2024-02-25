"Доведеться відповідати": чоловік "поховав" дружину, щоб виїхати за кордон, — ДПСУ (фото)

Чоловік пред'явив на кордоні фальшиву довідку про смерть дружини, яку, за його словами, йому дав водій автобуса, що прямував до Угорщини.

Співробітники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) викрили чоловіка, який намагався виїхати за кордон, надавши фальшиві документи. Про це повідомила пресслужба ДПСУ 25 лютого.

Повідомляється, що разом із паспортом чоловік надав на контроль свідоцтва про смерть дружини, про шлюб і про народження дитини, однак українські прикордонники встановили, що свідоцтво про смерть підроблене.

Фальшиве свідоцтво про смерть Фото: ДПСУ

Свідоцтво про шлюб Фото: ДПСУ

Свідоцтво про народження Фото: ДПСУ

Як зазначають у ДПСУ, чоловік вдався до використання підроблених документів, сподіваючись таким чином виїхати з України.

Після викриття він визнав, що насправді його дружина жива, а фальшиву довідку йому дав водій автобуса, на якому він прямував до Угорщини.

"Обом чоловікам доведеться відповідати за скоєне перед законом", — заявили у відомстві.

Нагадаємо, 19 лютого в ДПСУ повідомили, що в Одеській області викрили перевізника та ймовірних ухильників, які вдалися до несподіваного маскування. Водій і чоловіки, яких він намагався вивезти за кордон, були одягнені в камуфляж.

Раніше, 14 лютого, у ДПСУ повідомили, що в Карпатах знайшли тіло чоловіка, який намагався незаконно перейти кордон із Румунією. Ще двох чоловіків, які вирушили в гори разом із загиблим, затримали румунські прикордонники.