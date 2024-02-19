"Любителі стилю мілітарі": ухилянти приміряли на себе піксель, щоб втекти з України, — ДПСУ

Двоє чоловіків запланували нелегальну "мандрівку" за кордон, дізнавшись про таку "послугу" від знайомих. Перевізник, окрім маршруту втечі, організував для них нетиповий "маскарад".

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В Одеській області викрили перевізника та ймовірних ухилянтів, які вдалися до неочікуваного маскування. Деталями 19 лютого поділилась пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Прикордонники на транзитній ділянці автодороги Одеса–Рені зупинили 41-річного чоловіка. Як з'ясувалось, водій допомагав двом українцям втекти за кордон.

За даними слідства, пасажирами були мешканці Чернігівської та Полтавської областей. Про "послугу" з доставлення ухилянтів у Молдову вони дізнались від знайомих.

Проте інструкції від нелегального "туроператора" включали неординарну рекомендацію. Окрім маршруту руху, який мав збити з пантелику ДПСУ, чоловікам порадили вдягнутись у піксель. Сам водій також вдягнув камуфляж.

Кожен з утікачів був готовий заплатити за свою "мандрівку" 5-6 тисяч доларів. Проте у Молдові вони так і не опинились, а військова форма уникнути зустрічі з прикордонниками не допомогла.

Пресслужба зазначає, що на "любителів стилю мілітарі" склали протоколи за статтею про спробу незаконного перетину кордону. Щодо перевізника було направлене повідомлення у поліцію — про виявлення ознак злочину за статтею про незаконне переправлення осіб через кордон.

Нагадаємо, на Закарпатті двоє втікачів застрягли на дереві. Вони хотіли потрапити в Угорщину, але не врахували розлив місцевої річки.

14 лютого у ДПСУ проінформували, що в горах виявили тіло чоловіка, який намагався втекти у Румунію. Ще двох українців, з якими він вирушив у нелегальний похід, затримали румунські прикордонники.