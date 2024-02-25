"Практично провалилася": Буданов заявив, що Росія організувала операцію "Майдан-3" (відео)

Під час реалізації цих намірів окупанти планували створити ситуацію, головна мета якої – поставити під сумнів легітимність ухвалення рішень в Україні в період після 20 травня цього року.

Операція "Майдан-3", яку розробили російські окупанти, та яка ще має назву "Смута", мала на меті провести делегітимізацію української влади. Про це Кирило Буданов, очільник Головного управління розвідки Міноборони України, повідомив 25 лютого у кулуарах форуму "Україна. Рік 2024".

Він зазначив, що "Росія провалила найдорожчу в своїй історії ІПСО". Така операція в їхніх документах і називалася "Майдан-3". В її реалізацію росіяни вклали значні кошти.

"Це максимально дорога операція для них і вона вже практично провалилася", – заявив очільник відомства.

Під час реалізації цих намірів окупанти планували створити ситуацію, головна мета якої – поставити під сумнів легітимність ухвалення рішень в Україні в період після 20 травня цього року. Вони розраховували на "певну смуту" в українському суспільстві. Своєрідний хаос повинен був вплинути на українське військо.

У першій половині червня загарбники планували завдавати поразки на сході. Для цього вони планували скористатися саме розхитаною ситуацією в українській армії, але вони не зможуть зробити.

"Їхня спецоперація вже провалилася", – додав Буданов.

Нагадаємо, 25 лютого Буданов заявив, що західні країни надають неоціненну розвідувальну підтримку, яка дозволяє зафіксувати місця запуску російських ракет. Також він заявив, що західні розвідки допомагають вистежувати місцеперебування російських шпигунів, які займаються пошуками зброї, що поставляється НАТО та іншими державами.

Очільник ГУР 21 лютого також спрогнозував новий контрнаступ ЗСУ у 2025 році. Він звернув увагу на те, що відкритим залишається наступне питання — чи будуть готові союзники та партнери України забезпечити її озброєнням і боєприпасами на весь рік, поки ЗСУ здійснюють підготовку до відповідної контрнаступальної операції.