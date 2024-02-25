Уразили 11 кораблів та Кримський міст: Малюк про успіхи надводних дронів СБУ (відео)

За словами очільника спецслужби, СБУ використовує дрони Sea Baby як багатоцільову платформу. За допомогою цього дрону було уражено 11 ворожих кораблів.

Голова Служби безпеки України, генерал-лейтенант Василь Малюк розповів, що спецслужба нищить ворога скрізь, зокрема і на території Російської Федерації. За 2 роки знищено 11 кораблів противника, 516 танків, на третину скорочено експорт нафтопродуктів із Росії. Про це він розповів 25 лютого на пресконференції за результатами форуму "Україна. Рік 2024".

"СБУ сьогодні працює і в повітрі, і в морі, і на лінії фронту, і в тилу ворога на ТОТ, і в тилу ворога на території РФ. Почну з морського компоненту. Це була важлива задача Верховного головнокомандувача, було також відповідне рішення Ставки, тому нами було створено декілька цікавих нових розробок, а саме 2 надводних дрони. Один з них – Sea Baby – це наш флагман", — повідомив Малюк.

За його словами, морські дрони Sea Baby — це багатоцільова платформа. Наразі її використовують не лише в режимі камікадзе, а й для дистанційного мінування та інших заходів. За допомогою цього дрону було уражено 11 ворожих кораблів. Частина з них фактично ушкоджені безповоротно, а решта перебуває на ремонті в російських доках. У своїй роботі СБУ використовує і морський надводний дрон типу "Мамай".

Голова СБУ зазначив, що спецслужба повністю знищила за рік 516 ворожих танків, комплекси ППО "Тріумф", нафтопереробні потужності та інші військові обʼєкти, які забезпечували російський військово-промисловий комплекс.

Василь Малюк нагадав, що 28 липня 2023 року українські захисники відпрацювали по залізничній та автомобільній частинах Кримського мосту. Ця споруда досі не відновлена повноцінно, тож не використовується противником для військової логістики та переміщення озброєння.

Окрім того, минулого року Служба безпеки України викрила десятки агентурних мереж ворога, найбільша з яких діяла у Миколаївській області. Загалом від початку повномасштабного вторгнення СБУ повідомила про підозри понад 2 тисячам зрадникам і майже 5 тисячам колаборантам, пособникам РФ і навідникам.

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Нагадаємо, 24 грудня Фокус писав, що СБУ вперше показала морський безпілотний флот України. Загалом морські дрони Служби безпеки тільки у 2023 році "мінусували" шість російських кораблів.