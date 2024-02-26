Військова допомога США Україні: Пентагон порушив понад 50 справ

Американські слідчі розслідують випадки шахрайства під час закупівель, крадіжок та корупції. Також аудитори, які відстежують долю виділених для України приблизно 113 мільярдів, виявили "прогалини".

Генеральний інспектор Міноборони США Роберт Сторч розповів, що його слідчі порушили вже понад 50 кримінальних справ, пов'язаних з наданням допомоги Україні. Його заяву передали у виданні Bloomberg.

Американський чиновник уточнив, що справи стосуються шахрайства під час закупівель, заміни продукту, крадіжки або корупції та перенаправлення.

"Ми не підтвердили жодних таких звинувачень, хоча це цілком може змінитися в майбутньому", — зазначив він.

Сторч спрогнозував, що таких розслідувань буде ще більше з огляду на "кількість та швидкість" постачань в Україну.

У ЗМІ пояснили, що Пентагон очолює зусилля США з моніторингу виділених для України приблизно 113 мільярдів доларів. Зі слів інспектора, аудитори виявили "прогалини" у наданні допомоги. Зокрема, йдеться про неповні декларації на вантажі, які прямують в Україну через Польщу.

"Як наслідок, персонал Міністерства оборони не мав необхідної видимості та підзвітності всіх типів обладнання під час процесу передачі", — визначили аудитори.

Водночас Сторч підкреслив, що Пентагон "добре відреагував" на потреби України у військовій допомозі. Він запевнив, що американське міністерство намагається "достатньо спритно виконати те, що, по суті, є місією поїздів і постачання".

У виданні додали, що офіс інспектора налічує понад 200 осіб, які відстежують ситуацію з допомогою Україні. 28 з них перебувають безпосередньо в Україні, і цю кількість хочуть збільшити.

Окрім інших перевірок, Пентагон оцінює проблему 155-міліметрових артилерійських снарядів. У США прагнуть визначити, чи вдалося Вашингтону збалансувати потреби у власних резервах, навчанні та операціях.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори у США будуть переломним моментом для України. Він запевнив, що Київ розробить власний план дій.

Також Зеленський озвучив втрати України у війні. Проте, як передали у ЗМІ, ці дані різко відрізняються від інформації США.