Усі обіцянки виконали: у Макрона висловились про можливість відправки військ Франції до України

Радник французького президента Емманюель Бонн зазначив, що у Франції будуть й надалі підтримувати Київ, проте не воюватимуть з Росією, адже "ніхто не зацікавлений в ескалації" конфлікту.

Радник президента Франції Емманюель Бонн заявив, що треба вжити всіх необхідних заходів для допомоги Києву, задля збереження безпеки і стабільності всієї Європи. Про це він сказав перед зустріччю глав держав та урядів на підтримку України в Парижі, яка запланована на 26 лютого, передає кореспондент "Укрінформу".

За словами Бонна, у Франції стежитимуть за розвитком дебатів. Це радник Макрона сказав у відповідь на питання про можливість відправлення в Україну певного різновиду європейських військ.

"Але якщо ми кажемо, що стабільність і безпека Європи поставлені на карту в Україні, ми, природно, повинні вжити всіх необхідних заходів для кращої підтримки. Ми завжди дотримувалися принципу, що ми будемо підтримувати Україну, але ми не воюємо з Росією. З однієї простої причини – ніхто не зацікавлений в ескалації війни. Але всі шляхи, якими ми можемо підтримати Україну, повинні бути вивчені, беручи до уваги потреби сьогодні", — запевнив він.

Як зазначив Бонн, розмір фінансової підтримки тієї чи іншої країни не є визначальним чинником, адже "мільярди євро не роблять зброю, і не всяка зброя робить перемогу".

Водночас він підтвердив, що всі обіцянки Україні щодо постачання зброї були виконані своєчасно. Крім того, за його словами, кожна поставка була ефективною, оскільки вона впливала на ситуацію на полі бою. Зокрема, йдеться про ракети SCALP та гармати CAESAR.

Радник Макрона запевнив, що конференція спрямована на те, аби подолати "будь-яку інертність та дати можливість зробити більше в єдності на благо українців та задля збереження безпеки та стабільності Європи".

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон у п'ятницю, 16 лютого, підписав угоду про співпрацю з Україною у сфері безпеки.

31 січня спеціальний посланник Франції з питань допомоги та відновлення П'єр Гайльбронн повідомив, що для українських військових готують пороми EFA компанії CEFA, який зможе розвернутися за п'ять хвилин.

Раніше, 30 січня Емманюель Макрон заявив, що Європа має бути готова компенсувати скорочення допомоги для України з боку США. За його словами, якщо Вашингтон остаточно перестане допомагати Києву, тоді це стане проблемою європейського континенту.