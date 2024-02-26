"Кентавр" — винищувач танків: армія Іспанії отримає поліпшені машини VRC-105

Крім поліпшення озброєння і захисту, модернізація Centauro охоплює заходи з придбання запасних частин і технічного обслуговування, що забезпечує довговічність і оперативну готовність техніки.

Іспанська армія оголосила про значні інвестиції в модернізацію парку розвідувальних і бойових машин VRC-105 Centauro. Модернізовані винищувачі танків з колісною формулою 8х8 є найсучаснішим та найнадійнішим озброєнням в арсеналі сухопутних сил армії Іспанії. Про подробиці ініціативи розповіли 26 лютого оглядачі Army Recognition.

"Контракти на суму 5,3 і 3,5 млн євро відповідно означають ключовий крок у плані безперервного вдосконалення військової техніки, спрямованого на те, щоб іспанські збройні сили залишалися на передньому краї технологій та операційної ефективності", — йдеться в публікації.

Машина VRC-105 Centauro перебуває на озброєнні підрозділів територіальної оборони і тактичної розвідки. Вона оснащена 105-мм нарізною гарматою виробництва італійської компанії OTO Melara, яка здатна вести вогонь стандартними боєприпасами НАТО, використовуваними в гарматах L7 і M68, включно з підкаліберними бронебійними снарядами (APFSDS), і має вражаючу вогневу міць.

Іспанські бронемашини Centauro

Бойова машина оснащена коаксіальним 7,62-мм кулеметом MG 42/59 зліва від основного озброєння, з можливістю встановлення 7,62-мм або 12,7-мм кулемета на даху башти для протиповітряної оборони.

Корпус і вежа Centauro, виконані з суцільнозварної сталевої броні, захищають екіпаж із чотирьох осіб — водія, командира, навідника і заряджальника — від вогню стрілецької зброї та осколків снарядів. У лобову проєкцію машина витримує влучання 20-мм снарядів і захищає від атак калібру 12,7 мм по всьому периметру.

Оглядачі зазначають, що модернізація, яку проводить іспанська армія, не обмежується поліпшенням озброєння і захисту. Нещодавні тендерні процедури також включають заходи з придбання запасних частин і технічного обслуговування, що забезпечує довговічність і оперативну готовність Centauro. Також частину коштів виділять на закупівлю 105-мм боєприпасів.

Крім того, особлива увага приділяється вдосконаленню систем технічного зору машини для підвищення можливостей виявлення, розпізнавання та ідентифікації цілей на відстані.

Водночас іспанська армія почала процес заміни машин Centauro B1, що перебувають на озброєнні вже два десятиліття. Наразі в парку армійців перебувають 84 таких машин.

Раніше повідомлялося, що армія Італії отримає особливу версію танка Leopard 2, яка матиме низку локалізованих деталей. Танк Leopard 2A8IT має маркування IT, що означає використання в конструкції італійських деталей.