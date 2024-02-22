Електрична БМП: у Сінгапурі показали інноваційну бойову машину Terrex s5 (відео)

Гібридний привід платформи дає змогу розвивати потужність 1 200 к.с. і мати 50 км запас безшумного ходу, що дає можливість проведення з БМП потайних операцій.

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Сінгапурська компанія ST Engineering представила нову бойову машину піхоти, яка, на думку компанії, стане "першою у світі гібридно-електричною бронемашиною" вагою 35 тонн. Машина нового покоління має назву Terrex s5. Про те, що відомо про перспективну БМП розповіли на порталі National Defense.

Голова керівного комітету ST Engineering Чуа Джин Кіат на авіасалоні в Сінгапурі 2024 року заявив, що бронемашина побудована на шасі 8x8 і "оптимізована з нуля". Вона здатна використовувати "цифрові архітектури поточного і наступного поколінь" і може працювати як у звичайному, так і в електричному режимі.

Terrex s5 підтримує різнотипні збройові платформи, включно з системами дистанційного керування зброєю та бойовими станціями. Він має модульну конструкцію з різними рівнями броньового захисту і системами озброєння. Машина вирізняється підвищеним рівнем захисту від балістичних загроз і вибухів завдяки можливості встановлення систем активного захисту.

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БМП оснащена бортовою електричною системою, включно з генератором змінного струму високої потужності та літій-іонними акумуляторами. При звичайному приводі потужність Terrex s5 становить 711 к.с., а запас ходу становить 1 000 кілометрів. Водночас використовуючи гібридний привід оснащеним літій-іонною батареєю, платформа може розвивати потужність 1 200 к.с. і мати 50 км запас безшумного ходу.

За словами Кіата, гібридно-електричний привід компанії, який може бути інтегрований і в інші платформи, забезпечуючи їм додаткову потужність.

Серед інших переваг, додав він, — збільшений радіус дії, підвищена паливна ефективність, збільшена потужність допоміжних систем, збільшена тривалість безшумної роботи та можливість проведення прихованих операцій. У новій БМП може розміститися екіпаж із двох плюс 10 солдатів, а корисне навантаження сягає 13 000 кг.

Що стосується внутрішніх компонентів, то Terrex s5 зможе виконувати пілотовані та безпілотні командні місії. Машину оснащено оптичним радаром спостереження, що працює на основі штучного інтелекту, який використовує машинне навчання для "виявлення і визначення місця розташування цілі та відстані до неї.

Кіат зазначив, що ринок бойових машин 8х8 дуже конкурентний, і у багатьох світових виробників є що запропонувати в цій сфері, проте він не знає "жодної такої розумної й живучої машини, як Terrex s5".

Нагадаємо, французька оборонна компанія Arquus представила свій бронеавтомобіль VAB Mk3 6x6 у конфігурації бойової машини піхоти. Бронемашина примітна тим, що її платформа дає змогу створити різні конфігурації.