Французькі зброярі представили БМП VAB Mk3 6x6: які особливості бронемашини (фото)

Завдяки модульному характеру конструкції бронемашина здатна виконувати різні завдання. Наприклад, БМП може бути оснащена безпілотною баштою TRT-25 з 25-мм гарматою M242 Bushmaster.

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На всесвітній виставці озброєнь WDS 2024 у Саудівській Аравії французька оборонна компанія Arquus (раніше відома як Renault Trucks Defense) представить свій бронеавтомобіль VAB Mk3 6x6 у конфігурації бойової машини піхоти. Бронемашина примітна тим, що її платформа дозволяє створити різні конфігурації, повідомляє Army Recognition.

БМП VAB Mk3 6x6 створена на основі бронетранспортера VAB 4x4 з поліпшеними характеристиками. Розробники стверджують, що бронемашина здатна виконувати різні завдання і використовувати кілька систем озброєння завдяки модульному характеру, достатній вантажопідйомності та передовій електронній архітектурі.

Озброєння та захист

Представлений на виставці WDS 2024 зразок VAB Mk3 може бути озброєний широким спектром зброї, включно з інтеграцією турельних або дистанційних систем озброєння аж до гармати калібру 30 мм. Наприклад, конструкція дає змогу встановити тактичну дистанційно керовану башту TRT-25 з 25-мм гарматою M242 Bushmaster, 7,62-мм кулеметом і димовим гранатометом.

БМП VAB Mk3 під час польових випробувань

"Ця система забезпечує широкі можливості спостереження, швидке реагування і точну стрільбу. Спроєктована з використанням захисних блокувань і механізмів TRT-25 дає змогу операторам безпечно використовувати зброю, перебуваючи всередині машини", — підкреслили оглядачі.

Виробники VAB Mk3 також приділили особливу увагу захисту екіпажу та пасажирів. Броня відповідає стандартам STANAG 4569 рівня 4 і захисту від мін та інших вибухових пристроїв рівня MRAP. Mk3 вміщує трьох членів екіпажу та сімох піхотинців, має куленепробивні вікна та бічні двері.

Вид кабіни VAB Mk3

Обладнання

Серед технологічних новинок VAB Mk3 — система Hornet Stealth Protection. Вона складається з дистанційно керованої збройової станції, димових гранатометів, акустичних датчиків пострілів і системи програмного управління датчиками та сенсорами. Машина також оснащена 360-градусними камерами для роботи в умовах низької освітленості та тепловізійними камерами для поліпшення ситуаційної обізнаності, які інтегровані з БПЛА.

Крім того, БМП оснащено електронною архітектурою BATTLENET INSIDE Ця система містить такі функції, як комутований Ethernet, адміністрування SNMP, передавання голосу через IP, відеостандарт MPEG4 і розроблення з відкритим вихідним кодом, що полегшує сумісність із наявними та майбутніми військовими системами зв'язку.

Ходові характеристики

Машина оснащена 7-літровим двигуном потужністю 370 к.с. і автоматичною 6-ступінчастою коробкою передач. Він дає змогу розвивати максимальну швидкість до 100 км/год, долати ухили до 60 %, бічні ухили до 40 %, перетинати траншеї до 1,1 метра і долати вертикальні перешкоди до 0,5 метра. БМП також може виконувати амфібійні операції та долати глибину до 1,4 метра.

Бронемашина VAB Mk3 долає водні перешкоди

Нагадаємо, на виставці IHV 2024 у Лондоні армія Нідерландів показала поліпшену версію бойової машини піхоти CV90 IFV. Модернізація передбачає встановлення ізраїльської активної системи захисту Iron Fist і протитанкового комплексу Spike LR2.