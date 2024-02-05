Французские оружейники представили БМП VAB Mk3 6x6: какие особенности бронемашины (фото)

Благодаря модульному характеру конструкции бронемашина способна выполнять различные задачи. Например, БМП может быть оснащена беспилотной башней TRT-25 с 25-мм пушкой M242 Bushmaster.

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На всемирной выставке вооружений WDS 2024 в Саудовской Аравии французская оборонная компания Arquus (ранее известная как Renault Trucks Defense) представит свой бронеавтомобиль VAB Mk3 6x6 в конфигурации боевой машины пехоты. Бронемашина примечательна тем, что ее платформа позволяет создать различные конфигурации, сообщает Army Recognition.

БМП VAB Mk3 6x6 создана на основе бронетранспортера VAB 4x4 с улучшенными характеристиками. Разработчики утверждают, что бронемашина способна выполнять различные задачи и использовать несколько систем вооружения благодаря модульному характеру, достаточной грузоподъемности и передовой электронной архитектуре.

Вооружение и защита

Представленный на выставке WDS 2024 образец VAB Mk3 может быть вооружен широким спектром оружия, включая интеграцию турельных или дистанционных систем вооружения вплоть до пушки калибра 30 мм. Например, конструкция позволяет установить тактическую дистанционно управляемую башню TRT-25 с 25-мм пушкой M242 Bushmaster, 7,62-мм пулеметом и дымовым гранатометом.

БМП VAB Mk3 во время полевых испытаний

"Эта система обеспечивает широкие возможности наблюдения, быстрое реагирование и точную стрельбу. Спроектированная с использованием защитных блокировок и механизмов TRT-25 позволяет операторам безопасно использовать оружие, находясь внутри машины", — подчеркнули обозреватели.

Производители VAB Mk3 также уделили особое внимание защите экипажа и пассажиров. Броня отвечает стандартам STANAG 4569 уровня 4 и защите от мин и других взрывных устройств уровня MRAP. Mk3 вмещает трех членов экипажа и семь пехотинцев, имеет пуленепробиваемые окна и боковые двери.

Вид кабины VAB Mk3

Оборудование

Среди технологических новинок VAB Mk3 — система Hornet Stealth Protection. Она состоит из дистанционно управляемой оружейной станции, дымовых гранатометов, акустических датчиков выстрелов и системы программного управления датчиками и сенсорами. Машина также оснащена 360-градусными камерами для съемки в условиях низкой освещенности и тепловизионными камерами для улучшения ситуационной осведомленности, которые интегрированы с БПЛА.

Кроме того БМП оснащена электронной архитектурой BATTLENET INSIDE Эта система включает такие функции, как коммутируемый Ethernet, администрирование SNMP, передача голоса по IP, видеостандарт MPEG4 и разработки с открытым исходным кодом, что облегчает совместимость с существующими и будущими военными системами связи.

Ходовые характеристики

Машина оснащена 7-литровым двигателем мощностью 370 л.с. и автоматической 6-ступенчатой коробкой передач. Он позволяет развивать максимальную скорость до 100 км/ч, преодолевать уклоны до 60 %, боковые уклоны до 40 %, пересекать траншеи до 1,1 метра и преодолевать вертикальные препятствия до 0,5 метра. БМП также может выполнять амфибийные операции и преодолевать глубину до 1,4 метра.

Бронемашина VAB Mk3 преодолевает водные преграды

Напомним, на выставке IHV 2024 в Лондоне армия Нидерландов показала улучшенную версию боевой машины пехоты CV90 IFV. Модернизация предполагает установку израильской активной системы защиты Iron Fist и противотанкового комплекса Spike LR2.