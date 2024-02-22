Электрическая БМП: в Сингапуре показали инновационную боевую машину Terrex s5 (видео)

Гибридный привод платформы позволяет развивать мощность 1 200 л.с. и иметь 50 км запас бесшумного хода, что дает возможность проведения с БМП скрытных операций.

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Сингапурская компания ST Engineering представила новую боевую машину пехоты, которая, по мнению компании, станет "первой в мире гибридно-электрической бронемашиной" весом 35 тонн. Машина нового поколения имеет название Terrex s5. О том, что известно о перспективной БМП рассказали на портале National Defense.

Председатель руководящего комитета ST Engineering Чуа Джин Киат на авиасалоне в Сингапуре 2024 года заявил, что бронемашина построена на шасси 8x8 и "оптимизирована с нуля". Она способна использовать цифровые архитектуры текущего и следующего поколений" и может работать как в обычном, так и в электрическом режиме.

Terrex s5 поддерживает разнотипные оружейные платформы, включая как системы дистанционного управления оружием, так и боевые станции. Он имеет модульную конструкцию с различными уровнями броневой защиты и системами вооружения. Машина отличается повышенным уровнем защиты от баллистических угроз и взрывов благодаря возможности установки систем активной защиты.

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БМП оснащена бортовой электрической системой, включая генератор переменного тока высокой мощности и литий-ионные аккумуляторы. При обычном приводе мощность Terrex s5 составляет 711 л.с., а запас хода составляет 1 000 километров. В то же время используя гибридный привод оснащенным литий-ионной батареей, платформа может развивать мощность 1 200 л.с. и иметь 50 км запас бесшумного хода.

По словам Киата, гибридно-электрический привод компании, который может быть интегрирован и в другие платформы, обеспечивая им дополнительную мощность.

Среди других преимуществ, добавил он, — увеличенный радиус действия, повышенная топливная эффективность, увеличенная мощность вспомогательных систем, увеличенная продолжительность бесшумной работы и возможность проведения скрытных операций. В новой БМП может разместиться экипаж из двух плюс 10 солдат, а полезная нагрузка достигает 13 000 кг.

Что касается внутренних компонентов, то Terrex s5 сможет выполнять пилотируемые и беспилотные командные миссии. Машина оснащена оптическим радаром наблюдения, работающим на основе искусственного интеллекта, который использует машинное обучение для "обнаружения и определения местоположения цели и расстояния до нее.

Киат отметил, что рынок боевых машин 8х8 очень конкурентный, и у многих мировых производителей есть что предложить в этой сфере, однако он не знает" ни одной такой умной и живучей машины, как Terrex s5".

Напомним, французская оборонная компания Arquus представила свой бронеавтомобиль VAB Mk3 6x6 в конфигурации боевой машины пехоты. Бронемашина примечательна тем, что ее платформа позволяет создать различные конфигурации.