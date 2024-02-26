Глобальна атака: Путін використовує єдину зброю проти всього світу, — Міноборони Британії

За даними британської розвідки, Росія продовжить використовувати енергетику як зброю для досягнення глобальної економічної вигоди й політичного впливу.

Протягом двох років повномасштабної війни в Україні Росія намагалася використати енергетику як головну зброю. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

За даними зведення, атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру призвели до широкомасштабного дефіциту електроенергії в усій країні, тоді як президент Росії Володимир Путін використовував енергетичну стратегію для порушення безпеки в усьому світі.

"Скорочуючи потоки газу в Європу, обмежуючи трубопровідний експорт і змінюючи умови оплати, Путін прагнув підірвати єдність усієї Європи проти незаконної війни, яку веде Росія", — ідеться в повідомленні.

Згідно з інформацією від британської розвідки, імовірно, що використання Росією енергетики як зброї залишиться одним із інструментів примусу.

"Досить імовірно, що Росія продовжить використовувати енергетику як зброю для досягнення глобальної економічної вигоди й політичного впливу, що означає зв'язок між енергетикою, безпекою, політичними та військовими цілями", — зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, у березні 2023 року Світовий банк і Європейська Комісія оцінили потреби України на відновлення в розмірі 411 млрд доларів.

3 січня 2024 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україні потрібно понад 37 млрд доларів зовнішнього фінансування на цей рік. Керівник уряду назвав лідерів підтримки, які залишаються незмінними. Це Європейський Союз, Канада, США, Японія, МВФ, Велика Британія, Світовий банк. Він висловив сподівання, що ритмічна, своєчасна та стабільна допомога партнерів триватиме й надалі.