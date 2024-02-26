"Нічим не поступаються Росії": Україна наздогнала РФ за кількістю виробництва дронів-камікадзе

Олександр Камишин зазначив, що Україна досягає успіху як у виробництві аналогів "Шахедів", так і у виробництві інших ударних безпілотників.

У 2024 році Україна стала виробляти стільки ж дронів-камікадзе, які є аналагами іранських Shahed-131 і Shahed-136, скільки виробляє і РФ. Про це повідомив міністр зі стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин в ефірі телемарафону.

"На цей рік наші можливості виробити такі дрони вже нічим не поступаються Росії", — зазначив він.

Також Камишин зазначив, що Україна досягає успіху не тільки у створенні аналогів "Шахедів", а й у розробці інших типів ударних безпілотних апаратів.

"Те, що на Росії вибухає — це все наше", — зазначив міністр.

Прокоментувавши питання про схожість параметрів українських дронів-камікадзе з російсько-іранськими, Камишин заявив, що вони аналогічні за об'ємом пересувної вибухівки, дальністю дії та іншими технічними характеристиками.

Нагадаємо, 10 лютого повідомлялося, що ЗС РФ почали застосовувати "розумні" дрони з машинним зором. Машинний зір не має особливо спільного зі штучним інтелектом, проте "розумні" дрони можуть обходити РЕБ і самостійно долітати до цілі.

Раніше, 31 січня лейтенант Збройних Сил України з позивним "Алекс" розповів, що російські дрони з машинним зором небезпечні для українських військових, оскільки вони ігнорують засоби РЕБ