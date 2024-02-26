В ГУР і ЗСУ спростували інформацію західних ЗМІ про "сотні" полонених в Авдіївці

Українська і російська сторона взяли в полон співмірну кількість осіб під час виходу бійців ЗСУ з Авдіївки Донецької області, заявив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

Під час виходу Збройних сил України з Авдіївки Донецької області у зв'язку з оточенням міста російськими окупантами, у полон до ворога потрапило не більше кількох десятків військовослужбовців ЗСУ. Про це пише NV з посиланням на джерела у Головному управлінні розвідки Міноборони України

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що в результаті військових дій в Авдіївці в полоні з обох сторін опинилася співмірна кількість осіб.

"Немає тисячі полонених українських військових в Авдіївці. Скоріш за все, полонених ми отримали приблизно однаково з обох сторін. Ми теж багато взяли росіян в полон, — майже з кожної їхньої наступаючої бригади. Останніх полонених ми брали ще вчора вночі (24 лютого, — ред.) і продовжуємо це робити", — сказав Жорін.

Він додав, що лише 3-я ОШБр взяла в полон десятки росіян.

Що відомо про полонених під час виходу ЗСУ з Авдіївки

Нагадаємо, 20 лютого американське видання The New York Times опублікувало матеріал про те, що сотні українських військовослужбовців потрапили в російський полон або зникли безвісти під час відступу з Авдіївки. Цю інформацію журналістам розказали "двоє солдатів, які знають про відступ". За їхніми словами, кількість полонених або зниклих безвісти коливається від 850 до 1000 осіб. У статті також ідеться про те, що неназвані "західні офіційні особи" вважають цей діапазон "точним".

21 лютого речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій публікацію американських журналістів назвав дезінформацією. У ЗСУ не приховують і не заперечують, що під час завершальної стадії Авдіївської оборонної операції певна частина бійців не вийшла на зв'язок. Зі слів Лиховія, частина з них може бути пораненими і пізніше вони можуть вийти на зв'язок до своїх підрозділів. А розповіді про сотні українських полонених в Авдіївці — продовження російської агресії, зокрема фейки та дезінформація, яка "нічим не підтверджена".

25 лютого під час форуму "Україна-2024" керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив, що українська розвідка має список полонених з Авдіївки. З його слів "це ніякі не тисячі. І не сотні".