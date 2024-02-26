"Це наша земля": у ЗСУ розповіли, як тримали коксохім в Авдіївці до останнього

За словами командира 47 ОМБ "Монгола", інтенсивність атак з боку окупантів зросла в січні 2024 року.

Військові з України, які обороняли Авдіївку на коксохімічному заводі, розповіли, як вони залишали місто. Командир 47-го окремого мотострілецького батальйону з позивним "Монгол" заявив, що всі бійці були успішно виведені на нові позиції. Про це він розповів проєкту "Український Свідок".

Протягом тривалих місяців бійці 47-го окремого мотострілецького батальйону відважно боронили Авдіївку та прилеглий завод, зазнаючи атак з боку російських сил, які використовують усі доступні засоби.

За словами "Монгола", інтенсивність атак з боку окупантів збільшилася в січні 2024 року, коли загарбники стали активніше наступати. Під час боїв російські сили застосовували тактику "м'ясних штурмів".

"Багатьох кинули і багато впало. Завезли зеків, навіть без зброї і броні. Багато з них здавалися в полон... А під кінець у бій ішли і кадрові військові, і контрактники. І теж здавалися в полон", — розповідає "Монгол".

За словами військового, його бійці були готові стояти до останнього.

"Ми б стояли. Дуже важко залишати навіть клаптик землі, навіть якусь посадку. Це наша земля. А коли її забирають, то потім її відбивати дуже важко. Це люди, це їхнє життя", — резюмував "Монгол".

Нагадаємо, 23 лютого аналітик BILD Юліан Рєпке заявив, що Збройні сили Російської Федерації не прорвали оборону українських бійців під Авдіївкою на Донеччині, однак після захоплення міста ворог намагається далі наступати на захід, щоб дійти до адміністративних кордонів Донецької області. За його словами, противник не має жодного результату.

Того ж дня лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" зазначив, що ворог змінив напрямок, з якого атакував Ласточкине Донецької області. За його словами, активні бої тривають.