Російський БПЛА вистежив главу МЗС Німеччини в Україні, — BILD

Дорогою на станцію, куди вирушила представниця Німеччини, до колони автівок наблизився російський розвідувальний БПЛА і переслідував її тривалий час.

Російський безпілотник вистежив главу МЗС Німеччини Анналену Бербок в Україні. Про це пише німецьке видання BILD.

Міністрка закордонних справ Німеччини відвідала Миколаїв. Під час візиту колона автомобілів із главою МЗС виїхала у бік Чорного моря, щоб відвідати там опріснювальну станцію, яка розташована за 50 км від лінії фронту.

Дорогою на станцію до колони автівок наблизився російський розвідувальний безпілотник. В українських членів делегації спрацював тривожний сигнал на смартфоні, а водії почали намагатися уникнути дрона. Той все одно якийсь час летів за колоною, але водіям вдалося від нього відірватися.

Через ворожий БПЛА візит на станцію скасували.

"Відвідування гідротехнічних споруд довелося достроково скасувати з міркувань безпеки", — повідомили в МЗС Німеччини.

Нагадаємо, що російським окупантам вдалося взяти під свій контроль місто Авдіївка на Донеччині, однак навіть після цього вони бояться спокійно пересуватися містом. Причина страху противника цілком очевидна, адже навіть після окупації міста на Донбасі українські оператори БПЛА продовжують активно стежити за ЗС РФ.

Вночі 22 лютого ЗС РФ завдали удари по території України безпілотниками. Атакували село на Харківщині. Пошкоджено ферму з телятами.