Пʼять БПЛА влучили по агропідприємству на Харківщині: під завалами перебувають телята (фото)

Голова обласної державної адміністрації Олег Синєгубов заявив, що внаслідок влучання загинуло 15 корів, інформації щодо потерпілих громадян не надходило. У прокуратурі розпочали досудове розслідування.

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Вночі 22 лютого Збройні сили Російської Федерації завдали ударив по території України безпілотними літальними апаратами. Зокрема пʼять ворожих БПЛА атакували село на Харківщині, є пошкодження та руйнування. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Він уточнив, що протягом минулої доби ударів по місту Харків не зафіксовано, проте артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Синьківка, Дворічна, Іванівка та інші.

ЗС РФ влучили по селу на Харківщині

Синєгубов зазначив, що о 23:15 зафіксували влучання в селі Мокра Рокитна Харківського району. Внаслідок ударів безпілотників противника пошкоджено приватне агропідприємство.

"Виявлено 5 місць влучань, пошкоджені складський ангар, загинуло 15 корів. Інформації щодо потерпілих не надходило", — йдеться у повідомленні.

Водночас, у Харківській обласній прокуратурі додали, що внаслідок влучень по території агропідприємства у с. Мокра Рокитна пошкоджень та руйнувань зазнали складські приміщення, господарчі будівлі, техніка вказаного сільськогосподарського підприємства.

"Один з безпілотників потрапив у корівник: під завалами, ймовірно, перебувають телята. Попередньо, Російська Федерація атакувала село пʼятьма БПЛА", — додають у дописі.

Наразі прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками Збройних сил РФ.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Також у прокуратурі уточнили, що впродовж доби противник п‘ять разів проводив наступальні дії в районі Синьківки та Табаївки. Без успіхів для нього.

Удари по Україні

Нагадаємо, у ніч з 22 на 23 лютого Збройні сили Російської Федерації атакували й Одеську область та Дніпро за допомогою безпілотних літальних апаратів та ракет.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що російські окупанти запустили по Одещині ударні дрони типу Shahed-131/136 і ракети типу Х-31П і Х-22. Українська ППО знищила дев'ять БПЛА, а ракета втратила бойову спроможність у повітрі. Внаслідок ворожої атаки загинули троє людей.

Крім того, за словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, окупанти запустили по регіону дрони типу Shahed. Відбулося влучання по багатоповерхівці в Дніпрі. Відомо про 8 травмованих.

Нагадаємо, 22 лютого стало відомо, що частина будинків у Кривому Розі залишилася без теплопостачання через повітряні удари російських військових. У деяких квартирах температура тримається на рівні 14-16 градусів.

Того ж дня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні понад 8 тисяч ракет різних типів та 4637 БПЛА типу Shahed.