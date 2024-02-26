Винними можуть бути і не українці: генерал СБУ припустив, звідки РФ дізналася плани наступу ЗСУ

Віктор Ягун впевнений, що інформація про контрнаступ ЗСУ потрапила до РФ після масштабного витоку інформації в США.

Російська сторона могла отримати дані про контрнаступ ЗСУ завдяки масштабному витоку інформації, який минулого року стався в США. Про це в ефірі КИЇВ24 сказав директор Агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ (2014-2015 рр.) Віктор Ягун.

"Пам'ятаєте, коли стався витік інформації у Сполучених штатах. Частина інформації тоді стала відома, зокрема, у Росії. Там якраз і була частина того плану, який нібито був задіяний Україною. Тому канали витоку можуть бути різні. Не тільки Україні можуть бути винні, а й наші партнери. Частина тих людей, які мали доступ, але не потрібно було їх допускати до цієї інформації. Можливо технічні якісь засоби були використані", — сказав Ягун.

Він наголосив, що в Україні можуть говорити лише про витік тієї інформації, про яку раніше повідомив президент України Володимир Зеленський.

Джерела видання CNN раніше стверджували, що Україні довелося змінити деякі плани після витоку секретних документів Пентагону. Також у Пентагоні прогнозували, що битва за Донбас, ймовірно, зайде в глухий кут протягом 2023 року. Тому Україні буде важко досягти здобутків на полі битви.

Масштабний витік інформації в США: що відомо

7 квітня 2023 року повідомлялося, що в мережу потрапили документи США з контрнаступу ЗСУ, через що Пентагону довелося розпочати власне розслідування. Хоча в них немає ні планів, ні дат щодо контрнаступу, для російського військового командування вони можуть дати безліч підказок.

Reuters повідомило, що США вважають Росію причетною до витоку "документів" про контрнаступ ЗСУ. За інформацією анонімних американських чиновників, опубліковані в мережі дані не мають нічого спільного із реальними планами України на полі бою. У Пентагоні проводять власне розслідування.