Дублюють і розгалужують: РФ будує нову гілку залізниці з Ростова-на-Дону в Крим (карти)

Нова залізнична колія буде проходити на відстані понад 80 км від лінії фронту у Запорізькій області. Вузлова станція розміщуватиметься у точці, де будуть сходитись три важливі лінії логістики ЗС РФ.

Російська влада будує дві нові гілки залізниці, яка проходитиме окупованими територіями Запорізької області. Залізничні гілки будуть дублювати існуючу українську колію, яка перебуває у межах досяжності ЗСУ. Окупанти влаштували вузлову станцію, до якої з одного боку підходять колії з Криму, а з другого — колії з Ростовської області, з окупованої частини Донецької області, з Маріупольського та Бердянського портів. Про деталі планів РФ розповіли на порталі Центру журналістських розслідувань.

Журналісти центру опублікували орієнтовну карту нової російської залізницю, яку створили на основі зображень від супутника Sentinel-2 Європейського космічного агентства.

На карті видно, що росіяни намагаються провести новий шлях, паралельно існуючій мережі колій біля Донецька (на карті справа) і в Криму (через Мелітополь, на карті зліва). Позначено, що існуюча гілка, яка проходить через Токмак, регулярно потрапляє під удари ЗСУ: усі випадки влучання позначені черепами. Крім того, в межах досяжності українських снарядів є новобудови, але ворога це не зупинило.

Залізнция РФ - орієнтовна схема Фото: Центр журналістських розслідувань

У статті вказано, що росіяни планують збудувати вузлову станцію в селі Осипенко, біля сіл Новопетрівки та Куликівське у Бердянському районі. Особливістю цієї точки є те, що вона рівновіддалена від портів Маріуполя та Бердянська, а поруч, на полігонах — місця дислокації техніки та особового складу.

Нова залізниця РФ - село Осипенко Фото: Центр журналістських розслідувань

Від вузлової станції Осипенко лінія залізниці буде розгалужуватись. Одна гілка буде прямувати на північний схід — у бік Донецька і далі на Ростов (Маріуполь — село Нікольське село Кальчик). Друга ітиме паралельно Азовському морю і також дістанеться Ростовської області (маршрут Новопетрівка – Куликівське – Урзуф – Юр’ївка – Ялта – Азовське – морський порт Маріуполя).

Нова залізниця РФ - як проходить Фото: Центр журналістських розслідувань Нова залізниця РФ - напрямок на Маруіполь Фото: Центр журналістських розслідувань

Також журналісти відзначили ще дві важливих точки біля Мелітополя. У одній точці залізниця приєднається безпосередньо до існуючих шляхів у Мелітополі, а в другій — зіллється з лінією, яка прямує з Джанкоя в Криму.

На порталі розмітили детальну карту нових залізничних шляхів з позначенням основних станцій. Журналісти наголосили, що залізниці ще немає, але ведеться активна робота з підготовки до будівництва.

Нова залізнция РФ - детальна схема Фото: Центр журналістських розслідувань

Бої на півдні — деталі

Зазначимо, відстань від нової майбутньої залізниці РФ до наявної лінії фронту — близько 80-90 км (у найвіддаленіших точках). Тоді як відстань наявних залізничних шляхів — близько 45 км.

Нова залізниця РФ - яка відстань до лінії фронту Фото: DeepStateMAP

Згідно з даними Генштабу ЗСУ станом на вечір 26 лютого ворог п'ять разів атакував на південному відтинку фронту. Усі атаки противника відбито. Найбільш гарячий відтинок фронту — східніше у районі Донецька: тут росіяни намагаються відкинути українців подалі від логістичних шляхів і атакували біля Мар'їнки та Авдіївки сумарно 30 разів.

Нагадуємо, 21 лютого росЗМІ повідомили, начебто ЗС РФ вдалось відкинути ЗСУ з позицій у Роботиному. Тим часом військові Сил оборони заявляють, що тривають важкі бої, але позиції все ще під контролем українців.