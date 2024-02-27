Використовуються на території РФ: Україна виробляє аналоги "Шахедів", — Мінстратегпром

За словами Олександра Камишина, цього року у Києва не менше можливостей для виробництва аналогів іранських безпілотників, ніж у Москви.

Україна приводить аналоги безпілотних літальних апаратів Shahed-131/136 і використовує їх для атак по території Російської Федерації. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин в ефірі телемарафону.

"Українські "Шахеди" є: є аналоги 131-го "Шахеда", аналоги 136-го", — розповів міністр.

Як зазначає Камишин, під аналогом мається на увазі апарат із рівною кількістю вибухівки, такими самими технічними параметрами і дальністю польоту.

За його словами, на 2024 рік в України є можливості для виробництва таких дронів не менше, ніж у Росії.

"Те, що ви сьогодні бачите, коли горить у Росії — це вироблені в Україні дрони", — сказав глава Мінстратегпрому.

Нагадаємо, за інформацією The New York Times від 20 грудня, деякі представники Міністерства оборони США хочуть, щоб Україна зосередилася на розвитку власного військово-промислового комплексу.

Раніше, 7 грудня в The Wall Street Journal також повідомляли, що Київ просить Захід про допомогу в налагодженні власного виробництва зброї. Серед тих компаній, з якими вже обговорюють питання відкриття виробництв на території України, — німецький концерн Rheinmetall, британська компанія BAE Systems і турецький Baykar.