"Ключові бої ще попереду": командир ЗСУ розповів про підготовку добровольців до війни (відео)

Зараз Україні, стверджує командир батальйону БПЛА Юрій Федоренко, потрібні резерви, оскільки війна наближається до екватора.

Час підготовки новобранців у ЗСУ може займати від 30 до 45 днів залежно від спеціальності. У батальйоні БПЛА "Ахіллес" потрібні люди з різними вміннями. Про це заявив "24 каналу" командир батальйону Юрій Федоренко.

За його словами, що більше добровольців, то більше у тих, хто воює вже два роки, можливості відпочити і побачити свої родини.

"Також нам необхідно сформувати резерв. Крім того, кожен має усвідомити, що війна зараз не йде до свого завершення. Війна, можливо, зараз наближається до екватора. Ймовірно, ключові бої ще попереду", — сказав він.

Федоренко зазначив, що в його батальйоні потрібні люди різних спеціальностей. Від техніків і операторів дронів до водіїв і зв'язківців.

За його словами, під час підготовки цивільного навчають основ військової справи. Наприклад, як користуватися вогнепальною зброєю, тактики ведення бойових дій, тактичної медицини та іншого. Час підготовки може займати від 30 до 45 днів.

"Тільки після цього ви потрапляєте в бойовий підрозділ. Ще щонайменше два — три тижні ви проходите стажування з бойовими розрахунками і потихеньку втягуєтеся в бойову роботу. Тобто орієнтовно через три місяці ви станете повноцінно бойовою одиницею, яка самостійно зможе виконувати бойові завдання", — сказав Федоренко.

Юрій Федоренко про підготовку добровольців (дивитися з 31 хвилини)

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