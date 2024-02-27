Вдалися до незвичної тактики: РФ під вечір атакувала Україну дронами (карта)

Моніторингові канали стверджують, що невідомий БПЛА побував у повітряному просторі Молдови. У Міноборони Молдови не підтвердили цієї інформації.

Увечері 27 лютого Україна зазнала атаки безпілотних літальних апаратів. Про це йдеться в Telegram-каналі Повітряних сил Збройних сил України.

О 22:56 ЗС ЗСУ попередили про загрозу застосування ударних БПЛА у Хмельницькій та Чернівецькій областях. О 23:13 командування повідомило, що невпізнані дрони рухаються від кордону з Молдовою в напрямку Хмельницького.

Місцеві Telegram-канали повідомили про вибухи в Хмельницькій області.

Крім того, повідомлялося про загрозу БПЛА в Рівненській області.

Пізніше, о 23:48 Повітряні сили також заявили про присутність БПЛА на кордоні Сумщини та Харківщини. За інформацією командування, ворожі дрони рухалися на південний захід.

Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" повідомив, що під час атаки дрони невідомого типу нібито перетнули кордон Молдови.

Про те, що БПЛА проникли в повітряний простір сусідньої країни, також написав моніторинговий канал monitor.

"Ті, що покинули Одеську область, пролетіли Молдовою і зараз на кордоні в Дністровському районі Чернівецької області", — зазначили автори каналу.

За даними каналу, загалом ЗС РФ запустили чотири групи БПЛА, обстріл тривав чотири години. Повідомляється, що атаку відбивали Харківська, Миколаївська, Кіровоградська та Хмельницька області.

Атака БПЛА 26 лютого: що говорять у Молдові

У Міністерстві оборони Молдови спростували інформацію про те, що під час вечірнього обстрілу України російські дрони проникли в повітряний простір їхньої країни.

"Українська сторона підтвердила нам, що всі безпілотники, запущені досі над Одеською областю, були знищені або заглушені українськими засобами протиповітряної оборони", — повідомили в оборонному відомстві.

Нагадаємо, в ніч на 26 лютого російські окупанти обстріляли два райони Харківської області. Ворог ударив по ангарах із зерном і базі відпочинку.

Крім того, 26 лютого ЗС РФ вдарили по Юнаківській громаді Сумської області керованими авіаційними бомбами. Унаслідок авіаудару загинуло двоє людей — подружжя, яке в момент обстрілу перебувало у себе вдома.