ЗС РФ скинули авіабомби на житлові будинки в Сумській області: є жертви (відео)

За даними обласної військової адміністрації, противник атакував одну з громад регіону посеред ночі. У результаті загинуло подружжя, яке перебувало у себе вдома. Один будинок повністю зруйновано, а ще 5 — пошкоджено.

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Російські окупанти продовжують атакувати мирні міста України і цього разу від їхніх дій постраждала Сумська область. Місцева обласна військова адміністрація у своєму Telegram-каналі поділилася подробицями.

Зазначається, що противник здійснив черговий жахливий злочин проти мирного населення Сумської області. 26 лютого о 2:15 ночі було здійснено авіаудар по Юнаківській громаді регіону.

"Ворог застосував керовані авіаційні бомби. Зафіксовано 4 вибухи. Попередньо, внаслідок авіаудару загинуло двоє людей — подружжя, яке перебувало вдома. Зруйновано один приватний житловий будинок, 5 — пошкоджено", — йдеться в повідомленні.

Окремо в Сумській обласній військовій адміністрації додали, що на місці працюють усі необхідні служби. Рідним і близьким загиблих висловили співчуття та пообіцяли, що противник обов'язково відповість за кожне забране життя.

"Бережіть себе та рідних, дотримуйтесь правил безпеки. Скористайтеся можливостями евакуації, про які можна дізнатися у керівництва громад", — підсумували в ОВА.

Нагадаємо, 25 лютого ЗС РФ також завдали масованих ударів по Дніпру і Харкову. Надвечір щонайменше у двох українських регіонах було неспокійно, про що повідомляли голови місцевих обласних військових адміністрацій. У Дніпрі пошкоджено 10 приватних будинків і постраждали 4 людини. У Харкові після атаки ракет С-300 обійшлося без поранених.