ВС РФ сбросили авиабомбы на жилые дома в Сумской области: есть жертвы (видео)

По данным областной военной администрации, противник атаковал одну из общин региона посреди ночи. В результате погибли супруги, которые находились у себя дома. Один дом полностью разрушен, а еще 5 — повреждены.

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Российские оккупанты продолжают атаковать мирные города Украины и в этот раз от их действий пострадала Сумская область. Местная областная военная администрация в своем Telegram-канале поделилась подробностями.

Отмечается, что противник осуществил очередное ужасное преступление против мирного населения Сумской области. 26 февраля в 2:15 ночи был осуществлен авиаудар по Юнаковской общине региона.

"Враг применил управляемые авиационные бомбы. Зафиксировано 4 взрыва. Предварительно, в результате авиаудара погибли два человека — супруги, которые находились дома. Разрушен один частный жилой дом, 5 — повреждены", — говорится в сообщении.

Отдельно в Сумской областной военной администрации добавили, что на месте работают все необходимые службы. Родным и близким погибших выразили сочувствие и пообещали, что противник обязательно ответит за каждую отнятую жизнь.

"Берегите себя и родных, соблюдайте правила безопасности. Воспользуйтесь возможностями эвакуации, о которых можно узнать у руководства общин", — подытожили в ОВА.

Напомним, 25 февраля ВС РФ также нанесли массированные удары по Днепру и Харькову. Под вечер как минимум в двух украинских регионах было неспокойно, о чем сообщали главы местных областных военных администраций. В Днепре повреждены 10 частных домой и пострадали 4 человека. В Харькове после атаки ракет С-300 обошлось без раненых.