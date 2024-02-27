У НАТО обговорюють можливість відправки військ в Україну, — Макрон (відео)

За словами французького лідера, прохання президента України Володимира Зеленського про посилення підтримки Києва було почуто, однак консенсусу щодо відправлення військ НАТО поки що немає.

У Північноатлантичному Альянсі допускають можливість відправки військ в Україну. Про це сказав президент Франції Емманюель Макрон на брифінгу за підсумками конференції на підтримку України, яка відбулася 26 лютого в Парижі.

"Ми це обговорили. Поки що консенсусу щодо відправлення військ немає. Але в цьому питанні в майбутньому нічого не слід виключати", — сказав Макрон.

Як зазначив французький лідер, два роки тому багато лідерів європейських країн говорили, що не стануть постачати Україні танки, літаки і ракети дальнього радіусу дії, проте їхня позиція змінилася.

"Давайте будемо достатньо скромними, щоб визнати, що ми часто відставали від графіка на шість-дванадцять місяців. Це і було метою сьогоднішньої дискусії: все можливо, якщо це корисно для досягнення нашої мети", — сказав президент Франції.

Макрон зазначив, що прохання президента України Володимира Зеленського про посилення підтримки було почуто. Політик наголосив, що Москва зайняла ворожу позицію не тільки по відношенню до Києва, а й проти всього Заходу.

"Я не буду знімати двозначність сьогоднішніх дебатів, називаючи імена. Я кажу, що це було названо серед варіантів", — додав він.

Пресконференція Макрона

Нагадаємо, 26 лютого прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що в Парижі відбулася "бойова нарада" за участю президента Еммануеля Макрона, під час якої обговорювали відправлення в Україну армійських підрозділів.

Зі свого боку колишній посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю від 15 грудня сказав, що є країни, які розглядають вірогідність направлення своїх військ на допомогу Києву в боротьбі з агресією РФ. За його словами, Британія "перша в цьому списку", проте політики ніколи публічно цього не визнають.