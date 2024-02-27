Прагнуть захопити 5 областей: Путін включив Херсонщину і Запоріжжя до Південного округу, — ISW
Мова не тільки про території, які зараз перебувають під окупацією. До Південного військового округу РФ, згідно з указом глави Кремля, повністю включено Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області, а також Крим.
Президент Росії Володимир Путін 26 лютого підписав два укази. Згідно з одним із них, окупована частина України має належати до Південного військового округу (ПВО). Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 26 лютого.
Мова не тільки про території, які зараз перебувають під окупацією, а про всю Херсонську, Запорізьку, а також Донецьку і Луганську області та Крим, який був частиною ПВО з 2014 року.
Включення й окупованих, і неокупованих територій України — ще одне свідчення того, що Росія переслідує максимальні цілі в Україні та прагне захопити повністю п'ять українських областей.
Згідно з указом, відновлюється Ленінградський і Московський військові округи. До Ленінградського переходить основна частина територій, які колись входили до складу Північного флоту, до Московського відійшла більша частина території Західного військового округу.
Згідно з іще одним указом глави Кремля, офіційно відновлюється Московський і Ленінградський військові округи, Північний флот РФ залишився без статусу "міжвидової стратегічної територіальної організації", територія Північно-Західного федерального округу, що раніше перебувала під командуванням Північного флоту, перейшла під нещодавно сформований Ленінградський військовий округ.
У ISW вважають, що в такий спосіб російське військово-політичне керівництво переслідує дві мети одночасно. У ближньо- і середньостроковій перспективі — взяти під контроль російські операції в Україні, а також підготуватися до потенційної повномасштабної війни проти НАТО в довгостроковій.
Нагадаємо, що, за словами аналітиків з DeepState, російські війська захопили Степове і Сєверне, а також просунулися до інших територій у Донецькій області.
Також повідомлялося, що російські війська вдалися до незвичної тактики — і напередодні ввечері атакували Україну дронами.