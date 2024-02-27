"Будемо бити з усіх напрямів": ЗС РФ наближаються до Часового Яру, — командування (відео)

Противник використовує для штурмів різні загони та всюдиходи. Однак в українському війську не налаштовані влаштовувати ворогу "легку прогулянку" по Донецькій області.

На Бахмутському напрямі будують оборонні споруди, а російські окупанти проводять штурми "у лоб" та по флангах. Деталями в ефірі телемарафону 26 лютого поділився начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Ілля Євлаш.

"Поблизу Часового Яру також проводилися і проводяться інженерні роботи. Ворог уже досить близько до цього населеного пункту, однак ці інженерні укріплення, які там є, вони не дозволять ворогу просто так здійснити "легку прогулянку". Звичайно, ми будемо бити ворога з усіх напрямів, з усього наявного озброєння, амуніції", — сказав він.

Речник розповів, що ЗС РФ атакують "як у лоб, так і по флангах". Йдеться про район сіл Іванівське та Богданівка. При цьому ворог використовує різні штурмові загони — десантників, "Шторм Z", "Шторм V" та підрозділи спецпідрозділу "Ахмат". Окрім того, для того, щоб дістатись до лінії фронту, російські штурмовики використовують всюдиходи.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: DeepStateMAP

Також Євлаш прокоментував ситуацію на Куп’янському напрямі. За його словами, там "досить потужні фортифікації" почали зводити ще восени.

"Наразі триває зведення фортифікаційних споруд на цьому напрямі: там є і бетонні споруди, які є довготривалими оборонними точками, крім того, постійно риються десятки ВОПів, які вже облаштовані на цьому напрямку. Впроваджуються мінні поля на найбільш загрозливих ділянках", — пояснив військовий.

Він додав, що на менш загрозливих ділянках використовують колючий дріт, протитанкові міни, низку протитанкових ровів, мінування тощо.

"Ворогу зараз не буде легко пройти, оскільки ми контролюємо основні панівні висоти на цьому напрямку, щоб наносити вогневе ураження ще на випередження, виявляємо, відстежуємо їхнє переміщення супротивника і задаємо вогневого ураження ще на рубежах висування в атаку", — запевнив Євлаш.

Коментар Іллі Євлаша (про будівництво оборонних споруд — з 4:00)

Нагадаємо, в ISW проінформували, що ЗС РФ повернули стратегічну ініціативу та можуть продовжити наступ на будь-якій ділянці фронту.

У DeepState повідомили, що російському війську вдалося просунутись у Донецькій області. За даними аналітиків, Степове та Сєверне — окуповані.