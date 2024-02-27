ЗС РФ перехопили ініціативу на фронті і просуваються вперед, — ISW

За словами аналітиків, поки що противник може проводити наступ на будь-якій ділянці поля бою, однак у Сил оборони вже є план для протидії ЗС РФ.

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Російські окупанти могли повернути собі стратегічну ініціативу на полі бою. Пов'язано це з останніми успіхами противника. Таку думку було озвучено у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 26 лютого.

За даними аналітиків, на всьому театрі бойових дій противник нібито перехопив ініціативу і може продовжити проводити наступальні операції фактично на будь-якій ділянці фронту.

Про плани ЗС РФ говорив і президент України Володимир Зеленський. За його інформацією окупанти готують новий наступ, початок якого заплановано на кінець травня або початок червня поточного року. Українські військові також не сидять склавши руки і вже підготували чіткий план того, як російським військам протидіяти.

Аналітики з ISW все ж вважають, що до цієї хвилини ініціатива перебуває в руках противника. Саме Росія, на їхню думку, нібито зможе визначати час, місце і масштаб майбутніх наступальних операцій.

Також було зазначено, що якщо ЗСУ протягом 2024 року вестимуть активну оборону, то стратегічна ініціатива може так і залишитися в руках ворога. Російські окупанти матимуть можливість маневрувати концентрацією резервів і визначатимуть, куди і як їх розподіляти на полі бою.

Водночас, Сили оборони можуть повернути собі ініціативу і ЗС РФ будуть позбавлені цих можливостей. Для цього необхідно мати достатньо коштів для проведення власних наступальних операцій цього року.

Нагадаємо, 26 лютого повідомлялося, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський готує для війни одразу два плани і багато чого залежатиме від Сполучених Штатів Америки, про що заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, якщо Вашингтон виділить допомогу, то ЗСУ проводитимуть контрнаступ. Якщо цього не станеться, то їм доведеться зосередитися тільки на обороні.