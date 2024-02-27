Посилення мобілізації в Україні: як карають за неявку за повісткою

За ігнорування запрошення оновити дані у ТЦК можуть оштрафувати або покарати виправними роботами. Однак якщо повістка була "бойовою", ухилянт ризикує опинитись за ґратами.

В Україні триває загальна мобілізація населення, і за ігнорування повістки передбачена відповідальність. Однак від того, якого типу повістка була вручена, залежить покарання за неявку за нею. Деталями поділились в "Асоціації правників України".

Якщо громадянина проінформували про необхідність прийти у ТЦК, але це було проігноровано, він може понести відповідальність за ухилення від військового обліку. За це особа ризикуватиме отримати штраф у розмірі 300-500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100–8500 гривень) або один рік виправних робіт.

Проте якщо повістка була "бойовою", тобто попереджала про вимогу з’явитись у збірний пункт ТЦК або військову частину для подальшої служби, покарання буде жорсткішим. Такі випадки вже кваліфікують як ухилення від призову під час мобілізації.

За ігнорування "бойової" повістки передбачена кримінальна відповідальність. Порушника закону можуть засудити до ув’язнення на 3-5 років.

Ба більше, якщо випадки неявки ставатимуться регулярно, військовозобов’язаного можуть покарати за ухилення від служби. В такому разі військкомат направляє лист у прокуратуру, і починається слідство.

Як зазначено на сайті Гейсинської міської ради, ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період (крім відбудовного періоду) чи у разі проведення цільової мобілізації також карається ув’язненням — на 2-5 років.

Нагадаємо, у Кременчуцькому ТЦК пояснили, як часто військовозобов’язаним українцям потрібно проходити ВЛК.

Юрист Ілля Шипко розповів, за яких умов громадяни можуть відмовитись від повістки.