Призначалося для ЗСУ: у Британії вкрали військову форму та спорядження, — Міноборони

За даними оборонного відомства Нідерландів, українські захисники продовжують проходити військову підготовку у Британії та для них було виділено спеціальні товари. Під час транспортування їх вкрали.

У Великій Британії стався інцидент з одягом і спорядженням, які були призначені для українських військових. Це все було вкрадено, про що повідомили в Міністерстві оборони Нідерландів.

Справа в тому, що бійці ЗСУ продовжують проходити навчання на території Великої Британії, і для них було виділено спеціальний військовий одяг та обладнання. Під час перевезення товару з Нідерландів вантаж було викрадено з цивільної вантажівки. Інцидент стався ще минулого тижня, проте публічно про це оголосили тільки 26 лютого.

"Пограбування сталося під час нічної зупинки в Британії. У процесі пограбування було розрізано брезент вантажного відсіку вантажівки. Потім він був частково спустошений", — йдеться в повідомленні.

Окремо зазначено, що українські захисники проходять військову пiдготовку у межах операції Interflex і в ній також беруть участь солдати з Нідерландів.

Місцева поліція вже зайнялася розслідуванням крадіжки форми і спорядження.

В українському оборонному відомстві ніяк не відреагували на інцидент на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 23 лютого президент Володимир Зеленський показав навчання українських пілотів на винищувачах F-16, які незабаром мають з'явитися в нашому небі. Наразі пілоти Повітряних сил продовжують проходити навчання на багатоцільових літаках на базі Скрюдструп у Данії.

26 лютого киян попередили про військові навчання, які не можна знімати і фотографувати. Тренування українських захисників триватимуть чотири дні. До них будуть залучені самі військовослужбовці, а також техніка та озброєння.