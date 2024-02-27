Понад 100 тонн гуманітарки: постпред Ізраїлю в ООН виступив з нагоди річниці війни в Україні

Гілад Ердан заявив, що сотні українців пройшли лікування в ізраїльських лікарнях. Тепер Ізраїль працює над розгортанням в Україні системи раннього попередження ракетних ударів і атак безпілотників.

З нагоди другої річниці повномасштабної війни в Україні постійний представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан під час засідання Генасамблеї 26 лютого заявив, що ізраїльська сторона в перші тижні повномасштабного вторгнення надала Києву більше ніж 100 тонн гуманітарного обладнання, а сотні українських громадян пройшли лікування в ізраїльських лікарнях і центрах з реабілітації.

"Останні два роки Ізраїль підтримував український народ як у допомозі на місцях, так і в підтримці тут, в Організації Об'єднаних Націй. Підтримка України — це моральний вчинок, особливо для Ізраїлю, який також пережив насильницьке вторгнення, а його громадяни зазнали нападів", — сказав дипломат, додавши, що українці продовжують боротьбу за своє існування.

За словами постпреда, два роки тому Росія, порушуючи суверенітет свого сусіда, вторглася в Україну, що призвело до великих людських жертв. Також Ердан зазначив, що Російська Федерація продовжує застосовувати проти України баражувальні боєприпаси та інші види озброєння, які отримує від Ірану.

У зв'язку з цим Ізраїль готовий надати Україні системи раннього попередження ракетних ударів і атак безпілотників.

"Ізраїль працює над тим, щоб забезпечити Україну системою раннього попередження для захисту від ракетних ударів Росії та атак безпілотників", — пояснив Ердан.

Нагадаємо, ще на початку червня минулого року видання The Times of Israel опублікувало матеріал про ізраїльські системи повітряного попередження, яка мала бути розгорнута в Україні до вересня 2023 року. Тоді повідомлялося, що система спочатку працюватиме в Києві, а потім буде розгорнута і в інших українських містах.

Раніше повідомлялося, у швейцарському Давосі ізраїльськими представниками обговорювалася "Формула миру", запропонована президентом України Володимиром Зеленським. У діалозі взяли участь радники з питань національної безпеки та зовнішньої політики країн.