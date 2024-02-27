"Провокативно закладений маршрут": у ЗСУ розповіли про нетипову атаку Shahed (відео)

Російські окупанти спрямували дрони у "нетипові напрямки". За даними Сил оборону півдня, один з безпілотників за своїм маршрутом пролетів кілька десятків кілометрів над Молдовою.

ЗС РФ атакували вночі українські регіони безпілотниками, і один із них перетнув кордон з Молдовою. Деталями в ефірі телемарафону 27 лютого поділилась начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"З 19:30 розпочалась атака дронами типу Shahed, які ворог спрямовував у два нетипових напрямки за нашою зоною відповідальності. Це по Кіровоградщині та на Одещину", — розповіла вона.

Військова пояснила, що окупанти намагались "розгалузити зосередженість ППО" та перевірити її готовність. Однак чотири дрони у Кіровоградській області збили. Водночас ЗС РФ застосували тактичну авіацію.

"З напряму тимчасово окупованої Херсонщини на Кіровоградщину спрямували дві ракети Х-59, які також були знищені силами ППО ще на підльоті, в небі Дніпровщини", — додала Гуменюк.

Речниця підтвердила, що один Shahed залетів на територію Молдови.

"Один із дронів, який був спрямований на Одещину, мав дуже складне маневрування. І, очевидно, провокативно був закладений маршрут з перетином державного кордону на українсько-молдавській ділянці. Ми зафіксували цей перетин кордону. Пролетівши там кілька десятків кілометрів, дрон повернувся в повітряний простір України і був знищений силами ППО", — проінформувала Гуменюк.

З її слів, у Молдові заперечують порушення повітряного простору, бо не мають достатньо інформації. Військова підкреслила, що таке за час повномасштабної війни стається вже не вперше.

"Спочатку кажуть, що нічого не було, а потім відбувається прояснення ситуації. Цілком ймовірно, що попередня інформація була не дуже ретельно перевірена. Ми будемо продовжувати співпрацю з нашими партнерами і я думаю, що дуже скоро ясність буде внесена", — заявила Гуменюк.

Коментар Наталії Гуменюк (про атаку дронів — з 0:56)

Нагадаємо, у Міноборони РФ також заявили про атаку вночі на 27 лютого. Безпілотники атакували Брянськ та Бєлгородську область.

У ЗСУ розповіли, що російські окупанти наближаються до Часового Яру. Там будують оборонні споруди та готуються "бити ворога з усіх напрямів".