"Мають особливі характеристики": у ЗСУ попередили про обстріли "Оніксами" (відео)

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк пояснила, що ці ракети можуть збивати лише "особливі комплекси ППО". Вона припустила, що "Онікси" застосовуватимуть у комбінації з іншими ракетами.

Українські партизани з’ясували, що ЗС РФ перекидають в Криму комплекси "Бастіон-П", які запускають надзвукові універсальні протикорабельні ракети "Онікс". Детальніше про те, яку це загрозу становить для України, в ефірі телемарафону 27 лютого розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Головне, що нам відомо, де вони. А те, що росіяни будуть їх застосовувати — це очевидно", — заявила вона.

Військова пояснила, що ракети "Онікс" — один з засобів тиску, якому "дуже складно протидіяти".

"Ракети типу "Онікс" мають особливі характеристики. Це протикорабельні ракети, які йдуть на дуже низькій висоті — складні для виявлення, і протидіяти їм можуть тільки особливі комплекси ППО", — пояснила Гуменюк.

У Силах оборони Півдня прогнозують, що ЗС РФ не битимуть масово лише ракетами "Онікс", а застосовуватимуть їх у комбінації з іншою зброєю.

"Очевидно, що й ракети ворог до них економить, тому що є інформація, що свого часу "бавовна" завітала на місце зберігання подібних ракет. Відповідно, ворог може застосовувати такі ракети в комбінації з іншими засобами ураження. Зокрема, ми спостерігаємо останнім часом, що активізувалося використання балістичних ракет і інших ракет, які дуже складно збивати", — зазначила речниця.

Коментар Наталії Гуменюк (про ракети "Онікс" — з 7:21)

Нагадаємо, представник ГУР Андрій Юсов розповів, що українські безпілотники "Сич" переробили з розвідувальних на ударні. Вони вже знищили техніку та озброєння ЗС РФ на понад 100 мільйонів доларів.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла про нетипову атаку російських Shahed. Вона підтвердила, що маршрут одного з дронів пролягав через повітряний простір Молдови.