Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна Ситуація в Херсоні та області

"Нічим порадувати царя": окупанти нагнітають ситуацію навколо Кринків, — ОК "Південь"

Анастасія Ковальова
Фото: Скрин відео | Окупанти нагнітають ситуацію навколо Кринків

За словами керівника Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, нагнітання ситуації на Херсонщині та плацдарму на лівому березі дуже вигідне саме ворогу.

Російські війська створюють напруженість навколо подій у Кринках Херсонської області, що пов'язано з майбутніми виборами президента в Російській Федерації. Про це повідомила керівник об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, нагнітання ситуації навколо Кринків зараз надзвичайно вигідне саме ворогу.

"У них був фальстарт із бравурною заявою, що все вже переможено і що всі обов'язкові здобутки до квазовиборів уже виконано. Насправді перемоги не відбулося, і їм нічим порадувати царя", — зазначила Гуменюк.

Вона також підкреслила, що важливо покладатися на офіційні джерела інформації.

"За минулу добу вони спромоглися тільки на 2 штурми, це говорить про те, що в них є складнощі морально-психологічного характеру, щоб мотивувати людей іти в ці м'ясні штурми. Вони продовжують діяти без застосування бронетехніки, і це нервує особовий склад тих штурмових груп", — сказала Гуменюк.

Нагадаємо, 21 лютого міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним заявив про нібито захоплення Кринків у Херсонській області та зачистку населеного пункту від українських військових.

23 лютого представниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що українські військові продовжують поступово розширювати свій плацдарм у цьому районі.