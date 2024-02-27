Нове вимірювання: чому Пентагону потрібні квантові компʼютери

Світ переходить в епоху гіперзвукових розробок і штучного інтелекту. Також на порозі майорять квантові технології, які в далекій перспективі можуть призвести до революційного прориву.

Штучний інтелект, гіперзвукові ракети вже є частиною технологій, які будуть залучені у майбутній війні. Проте до цього також додаються квантові обчислення. Про це повідомляє Breaking Defense.

Поки всі думають про гіперзвукові технології і ШІ у світі розвиваються квантові технології. У Пентагоні про це знають і роками підживлюють дослідження квантової інформатики. В уряді США працює 14 квантових центрів, які намагаються розвʼязати проблеми, які виникають з квантовою заплутаністю, обчисленнями й зменшити кількість помилок.

Проте проблема з квантами ще й в тому, що є багато кухарів і немає шеф-кухаря. Конгресмен від республіканської партії Еліза Стефанік пропонує прийняття закону про створення головного квантового радника для Міноборони.

Відомо, що Повітряні сили вже використовують квантові технології для безпечного шифрування і в деяких інших сферах. В довгостроковій перспективі військові очікують на технологічний прорив. Також низка приватних компаній IBM, Amazon, Infleqtion працюють над власними квантовими можливостями. Нещодавно Infleqtion представила план виробництва на 5 років відмовостійких квантових компʼютерів.

Саме через це Пентагону теж треба навести порядок. Квантові технології можуть стати такими ж проривними, як у свій час було створення літака. Але зараз немає міжвоєнного часу, щоб обдумати все. Китай набагато ближчий до прориву у квантовій фізиці, ніж Штатам би хотілось.

США працюють разом з Великою Британією, Японією і Австралією над дослідженнями у квантовій фізиці. Також НАТО вперше в історії опублікувало квантову стратегію. Найкраще, що зараз можуть зробити в Пентагоні — це допомогти вибрати і розʼяснити військові вимоги до квантових компʼютерів, щоб партнери по галузі могли планувати інвестиції.

Нагадаємо, РЕБ буде неефективним проти квантової навігації, над якою працюють британські вчені.

Раніше ЗМІ писали, що фізики наблизилися до відкриття теорії квантової гравітації.