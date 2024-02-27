Працівники ТЦК звинуватили чоловіка в "симуляції хвороби": суд його виправдав

Зі слів представника військкомату, українець проходив медогляд п’яним та заявляв про бажання служити, але потім почав симулювати болі в спині. Призовник визнав, що до медиків не звертався і боїться мобілізації.

В Україні виправдали чоловіка, якого хотіли притягнути до відповідальності за ухилення від мобілізації. Деталі справи відомі з вироку Любешівського районного суду Волинської області від 22 лютого.

Обвинувачений — уродженець Московської області РФ, який є громадянином України. Він перебуває на обліку як військовозобов’язаний і 21 жовтня 2022 року був визнаний ВЛК придатним до служби.

24 жовтня українцю вручили "бойову повістку", але вже у військовій частині чоловік поскаржився на своє здоров’я. Його повернули у ТЦК, але, як пізніше з’ясувалось, за медичною допомогою призовник не звернувся.

3 листопада призовнику вручили вже другу "бойову повістку" і знову відправили у військову частину. Військовослужбовці знову почули від громадянина скарги на здоров’я та повернули його. Після цього обвинувачений до медиків не звернувся.

Представники ТЦК зазначили, що чоловік був "вмотивований до служби в ЗСУ", але він набрехав про свій стан і його скарги на здоров’я вказують на "умисну симуляцію хвороби". Мало того, представник військкомату заявив, що українець прийшов на медогляд "в неадекватному стані" — легкого алкогольного сп`яніння, та казав, що "хоче служити".

Голова ВЛК в резерві пояснила, що у призовника діагностували "хронічну люмбалгію", тобто "періодичні болі в поперековому відділі хребта". Однак на момент проходження медогляду він "був здоровий".

На суді чоловік відмовлявся давати показання, але перед дебатами все ж озвучив свою позицію. Він розповів, що "коли поїхав до військової частини зазначав про болі в спині, оскільки вона дійсно болить".

"До медичного закладу не звертався, колов ліки дома сам. Боюся служити", — зізнався обвинувачений.

Як зазначено у вироку, докази вказують на те, що у чоловіка дійсно болить спина. Водночас доказів того, що він був відправлений у військову частину та скаржився там на здоров’я, недостатньо. Рапорти працівників ТЦК не були нічим підтверджені.

Суд визнав військовозобов’язаного невинуватим та виправдав його за недоведеністю складу злочину.

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