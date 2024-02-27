Кремль попередив про конфлікт із НАТО, якщо війська альянсу воюватимуть в Україні

За словами спікера Кремля, деякі країни-учасниці Альянсу "зберігають досить тверезу оцінку потенційних небезпек" такого зіткнення. Водночас позиція президента Емманюеля Макрона Москві відома.

Президент Франції Емманюель Макрон 26 лютого сказав про можливість відправки в Україну військ НАТО. Коментуючи слова французького лідера, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що прямий збройний конфлікт між Російською Федерацією і блоком НАТО стане неминучим, якщо військові Альянсу з'являться на території України.

"У цьому випадку вже потрібно говорити не про ймовірність, а про неминучість, ось так і оцінюємо", — сказав він у відповідь на запитання, як у Кремлі оцінюють ризики ескалації та ймовірність прямого конфлікту між НАТО і РФ у разі відправлення західних військ на Україну", — сказав Пєсков.

За словами спікера Кремля, сам факт обговорення можливості відправлення в Україну контингенту Північноатлантичного Альянсу є якимось новим елементом, оскільки решта тез Макрона, так чи інакше вже були озвучена.

"Нам добре відома позиція пана Макрона щодо необхідності завдавання Росії стратегічної поразки… Ми звернули увагу на те, що ось тема направлення військових в Україну справді обговорювалася", — заявив прессекретар.

Водночас, зазначив Пєсков, інші країни-учасниці Альянсу "зберігають досить тверезу оцінку потенційних небезпек такої дії", оскільки збройне зіткнення з Москвою не в їхніх інтересах.

Нагадаємо, 26 лютого в Парижі з ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона відбулася конференція на підтримку України. Як заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, під час "бойової наради" обговорювали варіант відправки армійських підрозділів країн НАТО в Україну на основі двосторонніх угод, укладених між українськими та європейськими чиновниками.