Передали "привіт" окупантам: у Новій Каховці партизани підірвали штаб партії Путіна (фото)

За даними підпілля, росіяни заявили, що вибух стався внаслідок атаки БПЛА, щоб приховати факт присутності партизан.

У вівторок, 27 лютого, в тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області сталися вибухи біля офісу окупаційної партії "Єдина Росія" і неподалік від так званої "виборчої дільниці". Про це повідомляє Telegram-канал "Спротив".

За даними джерела, партизани передали "привіт" окупантам і зупинили фейковий "виборчий" процес у захопленому місті.

"Нині ворог намагається приховати факт присутності сил опору окупації на ТОТ. Тому росіяни, щоб не сіяти паніку, заявляють про міфічні БПЛА, які нібито вдарили по об'єктах, хоче це не відповідає дійсності", — йдеться в повідомленні.

У Новій Каховці партизани підірвали штаб партії Путіна

Нагадаємо, що в процесі розвідувальних дій на території Криму партизани виявили військовий об'єкт Збройних сил Російської Федерації — дивізіон протиповітряної оборони. Він розташувався в Сакському районі та містить комплекс С-400 і радіолокаційну станцію.

Українські партизани буквально днями показали, як завантажуються військові кораблі РФ. Активісти партизанського руху "Маріупольський опір" зуміли пробратися в Новоросійськ і зняти процес наповнення кораблів військовим вантажем.