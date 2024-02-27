"Будемо воювати": у Нацполіції прокоментували зміни до закону про мобілізацію

Глава Національної поліції України Іван Вигівський нагадав, що правоохоронці з перших днів повномасштабної війни стали до зброї та зараз також готові "виконувати свій конституційний обов'язок".

Відповідно до нового законопроєкту про мобілізацію, уряд планує максимально залучити поліцейських до військової служби. Глава Національної поліції України Іван Вигівський у бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповів про готовність правоохоронців служити на передовій.

Як уточнює Вигівський, поліція з перших днів повномасштабного вторгнення РФ на територію України виконувала різноманітні функції, у тому числі й стала до зброї.

Він нагадав, що у Верховній Раді ще у 2023-му ухвалили поправки в Закон "Про Національну поліцію", що дозволило залучати поліцейських до захисту держави шляхом ведення бойових дій.

Як приклад голова Нацполіції навів штурмову бригаду "Лють", яка об'єднала правоохоронців із різних областей для виконання бойових місій. Вигівський підкреслив, що вони готові "виконувати свій конституційний обов'язок".

"Ми розуміємо, що, якщо ситуація на фронті ускладнюватиметься, воювати доведеться всім, бо це конституційний обов’язок кожного громадянина, а не лише поліцейських, рятувальників чи представників інших силових структур. І ми готові до виконання будь-яких завдань із оборони країни", — зазначив він.

Водночас, за словами Вигівського, правоохоронці мають і низку інших завдань, наприклад, роботу на деокупованих територіях, ліквідацію обстрілів і фіксацію воєнних злочинів противника. Він запевнив, що наразі поліція здатна зберігати безпеку громадян.

"Утім, якщо постане питання максимальній кількості поліцейських піти воювати — підемо та воюватимемо", — наголосив голова Нацполіції.

Нагадаємо, 4 лютого колишній народний депутат Ігор Мосійчук опублікував відео, на якому співробітники спецпідрозділів Нацполіції відмовляються переходити до об'єднаної штурмової бригади "Лють".