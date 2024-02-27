Другий за день: ЗСУ знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34, що відомо (фото)

Командувач ПС ЗСУ Микола Олещук порадив росіянам замислитися і принаймні на певний час припинити "авіаційні м’ясні штурми".

Збройні сили України 27 лютого близько 14:00 збили черговий російський винищувач Су-34. Про це повідомив у власному телеграм-каналі командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Близько 14:00 відпрацювали по черговому Су-34. Напрямок — той самий! Мета — незмінна! Що ж, працюємо далі…" — зазначив генерал-лейтенант.

Фото: Telegram

Зранку Олещук, повідомляючи про знищення чергового Су-34, порадив окупантам перед кожним вильотом побачитися про всяк випадок з рідними, бо невідомо, чи пощастить російським льотчикам ухилитися від українських ракет.

Вдень, повідомляючи про другий за день знищений літак РФ, додав, що при таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись і принаймні на якийсь час "припинити "авіаційні м’ясні штурми".

Трохи згодом генерал опублікував фото знищеного літака, пояснюючи, що це не знак оклику і не знак питання.

Фото: Скріншот

"Це – палаюча російська "сушка". Щоб ніхто не сумнівався!" — констатував Олещук.

Втрати російської авіації у лютому

Зазначимо, що лише протягом минулого тижня українські захисники знищили 7 російських винищувачів.

Зокрема 17 лютого було збито два Су-34 та один Су-35. Наступного дня ПС повідомили про ще один збитий Су-34 російських окупантів. Вже 19 лютого було збито Су-34 та Су-35С, а 21 лютого – ще один Су-34.

Днями Повітряні сили ЗСУ знищили два російські літаки, які завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ.

Фокус писав, що нещодавно речник Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував втрати для російської авіації, які останнім часом почастішали. Причина в тому, що в українських захисників з'явилося більше засобів та інструментів для того, щоб діставати противника на далеких дистанціях.

Усього лише за тиждень ЗСУ вдалося знищити сім російських "сушок". Президент України Володимир Зеленський звернувся до захисників неба і подякував їм за влучність.