"Не можемо сліпо повторювати РФ": офіцер ЗСУ пояснив, якою повинна бути мобілізація в Україні

У Росії особи, які скоїли важкі злочини, повертаються додому вже з погашеною судимістю, розгулюють по вулицях і чинять тяжкі злочини.

Мобілізація в Україні не повинна повторювати російський досвід призову "ґвалтівників і людожерів". Про це в коментарі "Телеграфу" заявив офіцер ЗСУ, керівник благодійного фонду "Мир і Ко" Мирослав Гай.

Він наголосив на тому, що служба в лавах українського війська — не покарання, а конституційний обов'язок. За його словами, не потрібно призивати осіб, які скоїли важкі злочини.

"Ми не можемо сліпо повторювати практику РФ, яка жене на війну ґвалтівників і людожерів", — повідомив він.

Як зазначив Мирослав Гай, на практиці ці "герої" Росії повертаються додому вже з погашеною судимістю. Вони вільно розгулюють по вулицях і чинять тяжчі злочини.

Тим, хто відбуває покарання не за ненасильницькими статтями, на думку військового, потрібно надати можливість виконати свій конституційний обов’язок. За його словами, вони можуть принести користь своїй країні. Він додав, що були випадки, коли ув’язнені писали звернення з проханням мобілізувати їх, але отримували відмову.

Мобілізація в Україні: які покарання готують для ухилянтів

Верховна Рада в першому читанні підтримала новий проєкт закону щодо мобілізації, який передбачає значні штрафи для тих, хто не дотримався норм щодо перебування на військовому обліку та виконання військового обов'язку. Адвокат Роман Сімутін розповів, що депутатам запропонували змінити норми, які дадуть змогу очільнику ТЦК виносити постанову навіть через роки, збільшуючи строк притягнення до адмінвідповідальності від двох місяців до трьох років від дня вчинення або виявлення правопорушення.

Нагадаємо, 26 лютого тяжкопоранений воїн висловився щодо мобілізації та втоми військових. За словами військового Руслана Козачка, багато бійців уже сильно втомилися на фронті, тому потрібно прискорити процес мобілізації.