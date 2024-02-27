Французькі війська в Україні: солдати можуть виконувати небойові завдання, — голова МЗС

Міністр Стефан Сежурн сказав, що необхідно розглядати нові дії з підтримки України. Деякі з них можуть вимагати присутності французьких військових.

Якщо французькі війська опиняться в Україні, то вони виконуватимуть небойові завдання. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурн, пише Reuters.

За його словами, необхідно розглядати нові дії щодо підтримки України.

"Вони мають відповідати дуже конкретним потребам, я маю на увазі, зокрема, розмінування, кіберзахист, виробництво зброї на місці, на території України", — сказав міністр.

Сежурн також зазначив, що деякі дії можуть вимагати присутності французьких військових на території України, однак "не переступаючи порога" бойових дій.

"Нічого виключати не можна. Це була і залишається позиція сьогодні президента республіки", — сказав глава французької дипломатії.

Війська НАТО в Україні: що відомо

Нагадаємо, що в Північноатлантичному Альянсі допускають можливість відправки військ в Україну. Про це сказав президент Франції Емманюель Макрон на брифінгу за підсумками конференції на підтримку України.

"Ми це обговорили. Поки що консенсусу щодо відправлення військ немає. Але в цьому питанні в майбутньому нічого не слід виключати", — сказав Макрон.

Він сказав, що два роки тому багато лідерів європейських країн говорили, що не стануть постачати Україні танки, літаки й ракети дальнього радіуса дії, проте їхня позиція змінилася. Макрон зазначив, що прохання президента України Володимира Зеленського про посилення підтримки було почуто.

Видання зазначило, що неназвані французькі заявили, що ідея Макрона полягала в тому, щоб розпалити дебати з цього питання, але конкретних планів у цьому напрямку немає.

Війська НАТО в Україні: реакція РФ

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що прямий збройний конфлікт між Російською Федерацією і блоком НАТО стане неминучим, якщо військові Альянсу з'являться на території України.

"У цьому випадку вже потрібно говорити не про ймовірність, а про неминучість, ось так і оцінюємо", — сказав він у відповідь на запитання, як у Кремлі оцінюють ризики ескалації та ймовірність прямого конфлікту між НАТО і РФ у разі відправки західних військ на Україну", — сказав Пєсков.

Також генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що НАТО не планує посилати своїх військових в Україну. Він сказав, що союзники Альянсу надають Україні "безпрецедентну підтримку", проте не мають "жодних планів" щодо розміщення своїх військ на українських територіях.