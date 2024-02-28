Ядерний сценарій: Росія готується до вторгнення Китаю, — Financial Times (фото)

Секретні файли, які опинилися в розпорядженні видання, вказують на підготовку російських військ до ситуацій, коли Кремлю доведеться задіяти зброю масового ураження.

Секретні російські файли містять сценарії підготовки до вторгнення Китаю і свідчать про низький поріг застосування тактичної ядерної зброї Росією в разі конфлікту з великою світовою державою. Про це пише Financial Times, посилаючись на документи, які опинилися в розпорядженні видання.

На думку експертів, у цих документах, що складаються з 29 файлів, складених у період із 2008-го до 2014 року, російські військові описали сценарії підготовки до вторгнення Китаю, напрямки удару з боку КНР, а також критерії потенційної ядерної відповіді РФ.

"Ми вперше бачимо, що подібні документи публікуються у відкритому доступі. Вони показують, що оперативний поріг застосування ядерної зброї досить низький, якщо бажаного результату не можна досягти за допомогою звичайних засобів", — прокоментував Олександр Габуєв, директор Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії.

Хоча ці файли датуються 10 і більше роками, аналітики стверджують, що вони, як і раніше, актуальні для сучасної російської військової доктрини.

Сценарії застосування ядерної зброї Росією

На думку експертів Financial Times, тактична ядерна зброя Росії, яку можна доставити за допомогою ракет наземного або морського базування, а також із літаків, призначена для обмеженого бойового застосування в Європі та Азії, на відміну від більшої "стратегічної" зброї, призначеної для ураження США.

Попри нинішнє партнерство з Китаєм, яке після вторгнення в Україну зміцнило статус РФ як молодшого брата, політичні та військові еліти Кремля демонструють глибоко вкорінені підозри щодо східного сусіда. Проте, незважаючи на те, що країни стали ближчими, навчальні матеріали секретних файлів демонструють, що Східний військовий округ Росії репетирував безліч сценаріїв, що зображують китайське вторгнення.

Навчальні презентації для російських військових, за словами експертів, розкривають суть того, як Росія розглядає свій ядерний арсенал — як наріжний камінь своєї оборонної політики з можливістю завдати ядерного удару першими. Так, в одній з презентацій, що описує гіпотетичний напад Китаю, наголошується, що Росія, яку в цілях військових ігор називають "Північною Федерацією", може відповісти тактичним ядерним ударом, щоб зупинити наступ "Півдня" з другою хвилею сил вторгнення.

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Поріг застосування ядерної зброї РФ, вважають експерти, представлений як сукупність чинників, за яких втрати, понесені російськими військами, "незворотно призведуть до їхньої нездатності зупинити агресію великого противника", що являє собою "критичну ситуацію для державної безпеки Росії".

Інші потенційні умови включають знищення 20% російських підводних човнів з балістичними ракетами, 30% атомних ударних підводних човнів, трьох або більше крейсерів, трьох аеродромів або одночасний удар по основних і резервних берегових командних центрах.

У файлах, на думку аналітиків видання, прописано умови, за яких російські військові також можуть використовувати тактичну ядерну зброю для широкого кола цілей, включно із "стримуванням держав від застосування агресії... або ескалації військових конфліктів", "зупинкою агресії", запобіганням програшу російськими військами боїв або територій, або щоб зробити, наприклад, російський флот "ефективнішим".

Ядерна загроза з боку РФ

У 2023 році, нагадує видання, Путін заявив, що російська ядерна доктрина допускає два можливих пороги застосування ядерної зброї: удар у відповідь на перший ядерний удар супротивника і "якщо саме існування Росії як держави опиниться під загрозою, навіть якщо буде використано звичайну зброю". Водночас, як пише Financial Times, сам Путін додав, що жоден із критеріїв, найімовірніше, не буде виконано, і відкинув публічні заклики прихильників жорсткої лінії знизити поріг.

Однак, на думку Джека Вотлінга, старшого наукового співробітника з наземної війни в Королівському інституті оборонних досліджень (RUSI), матеріали секретних файлів націлені на підготовку російських підрозділів до ситуацій, за яких Росії може знадобитися можливість застосовувати ядерну зброю, а не на "встановлення зведення правил її застосування".

У червні минулого року, нагадує видання, Путін заявив, що він "негативно" ставиться до використання тактичних ядерних ударів, але потім похвалився, що у Росії непоганий нестратегічний арсенал — більший, ніж у країн НАТО. За оцінками США, у РФ є не менше 2000 таких одиниць зброї.

Водночас документи відображають тенденції, які спостерігаються в навчаннях, що їх російські військові регулярно проводили до і після вторгнення Росії в Україну 2022 року. Так, Вільям Альберк, директор зі стратегії, технологій і контролю над озброєннями Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні, наводить приклади російських навчань, проведених у червні та листопаді 2023 року з використанням ракет "Іскандер", які несуть ядерну зброю, у двох регіонах, що межують із Китаєм.

Експерти впевнені, що хоча Москва і зблизилася з Пекіном, перекинувши сили зі сходу в Україну, вона продовжує нарощувати свою східну оборону.

"Росія продовжує посилювати і проводити випробування своїх ракет, що несуть ядерну зброю, на Далекому Сході поблизу кордону з Китаєм. Багато з цих систем здатні завдати удару тільки по Китаю", — підкреслив Альберке.

Експерти вважають: використовуючи те, що Росія називає "спонуканням страху", вона прагнутиме покласти край конфлікту на власних умовах, шокуючи противника раннім застосуванням невеликої ядерної зброї або погрожуючи зробити це.

"Вони говорять про те, щоб "протверезити" своїх супротивників — вивести їх зі стану сп'яніння від перших перемог за допомогою ядерної зброї. Найкращий спосіб, яким, на їхню думку, вони можуть це зробити, — це використати те, що вони називають більш низькою "дозою" ядерної зброї на набагато нижчому рівні бойових дій, щоб запобігти ескалації", — зауважує Альберке.

Financial Times нагадує, що українські офіційні особи стверджували: ядерні погрози Путіна переконали США та інших союзників не озброювати Київ більш рішуче на ранніх етапах конфлікту, коли передове озброєння НАТО могло переломити ситуацію на користь України. Водночас, як гадають експерти видання, російські лідери вважають, що ядерний удар по Україні, найімовірніше, може призвести до ескалації конфлікту, а не до "протверезіння", а також до прямого втручання США або Великої Британії.

"А це абсолютно останнє, чого хоче Путін", — переконаний Альберке.

Нагадаємо, 27 лютого прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що прямий збройний конфлікт між Російською Федерацією і блоком НАТО стане неминучим, якщо військові Альянсу з'являться на території України.

Зі свого боку, колишній міністр закордонних справ Литовської Республіки Лінас Лінкявічюс 27 лютого заявив, що якщо Росія наважиться кинути виклик НАТО, Калінінград буде "нейтралізовано" насамперед.