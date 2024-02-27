Посол Литви у Швеції пригрозив "нейтралізувати" Калінінград у разі російських загроз для НАТО

Колишній міністр закордонних справ Литовської Республіки назвав Балтійське море внутрішнім морем НАТО, оскільки Швеція вступила до альянсу.

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Якщо Росія наважиться кинути виклик НАТО, Калінінград буде "нейтралізований" в першу чергу. Про це повідомив посол Литви в Швеції Лінас Лінкявічюс, колишній міністр закордонних справ Литовської Республіки, у сервісі мікроблогів Х.

Він назвав Балтійське море внутрішнім морем НАТО. Це відбулося після того, як Швеція вступила до альянсу.

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"Попередні неправдиві звинувачення Росії в тому, що вона оточена НАТО, тепер стають реальністю", – заявив дипломат.

Вступ Швеції до НАТО

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО. Фінляндія приєдналась до Альянсу 4 квітня 2023 року, але вступ скандинавської держави блокувала Туреччина і Угорщина. 23 січня турецький парламент ратифікував вступ Швеції до НАТО. З 346 парламентаріїв 287 проголосували позитивно. Останньою перепоною була Угорщина, яка заявляла, що Швеції "бракує поваги" до неї.

Парламент Туреччини 23 січня схвалив заявку Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу. З 346 парламентаріїв 287 проголосували за членство Швеції в НАТО. Проти виступили 55 осіб, решта — утрималися. Голосуванню передували приблизно чотиригодинні дебати.

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан 24 січня заявив, що країна підтримає вступ Швеції до НАТО. Він закликав парламент ратифікувати заяву Швеції на вступ до альянсу.

Нагадаємо, 24 лютого польський міністр заявив, якщо США не допоможуть Україні, союзники створюватимуть програми ядерної зброї. Радослав Сікорський вважає, що Вашингтон розчарує союзників, якщо не зможе допомогти Україні. Попри все, члени ЄС точно зможуть передати українській стороні мільйон снарядів.