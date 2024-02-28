Зниження призовного віку в Україні може призвести до нової демографічної кризи, — NYT

У ЗМІ назвали окопну війну "жахливою перспективою". Повідомляється, що мобілізація 20-річних може поставити безпеку України під загрозу "через десятиліття".

Посилення мобілізації в Україні може спричинити нову демографічну кризу. Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

У Верховній Раді підтримали у першому читанні законопроєкт про мобілізацію. Серед запропонованих ним норм — зниження граничного призовного віку з 27 до 25 років та посилення покарань для ухилянтів.

"Для чоловіків, які можуть бути призвані, окопна війна є жахливою перспективою. Солдати гинуть від артилерії, вибухів безпілотників і снайперів, а також у ближньому бою з російськими військами", — зазначили у ЗМІ.

Журналісти пояснили, що українські солдати проводять три дні на передовій, а потім стільки ж перебувають на менш небезпечних позиціях. Зокрема, йдеться про покинуті будинки в сусідніх селах.

У виданні спрогнозували, що зниження призовного віку залучить до боїв більш здорових бійців, але водночас створить деякі "довгострокові ризики".

Україна ризикує наразити себе на нову демографічну кризу. Це пов’язано з тим, що в країні мало представників покоління 20-річних через різке зниження народжуваності у 1990-х роках.

"Призов більшої кількості чоловіків у віці 20 років, враховуючи ймовірні бойові втрати, призвав би до ризику зменшення кількості народжених у цьому невеликому поколінні українців, що призвело б до скорочення кількості чоловіків призовного та працездатного віку через десятиліття та поставило б під загрозу майбутню безпеку та економіку країни", — пояснили у ЗМІ.

У статті додали, що також в Україні вже значно скоротилась робоча сила. Це пов’язано з тим, що жінки виїхали через війну за кордон, а чоловіки служать у Силах оборони.

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