З 8 артустановок зробити 1: як Україна ремонтує 155-мм артустановки M777, – WSJ

Україна вже виробляє близько 20% запчастин для 155-мм гаубиці M777, але потрібне постачання зі Сполучених Штатів.

Українські механіки використовують запчастини з пошкоджених артустановок, щоб тримати в строю інші артустановки. Про це повідомляє The New York Times.

Військовим доводиться збирати з кількох небоєздатних гаубиць одну боєздатну. Багато західних установок було пошкоджено або потребують запчастин. США дедалі більше стурбовані здатністю України підтримувати свої запаси західної зброї на полі бою. Все це відбувається на тлі невизначеності з фінансуванням з боку Штатів і нарощування виробництва озброєння у РФ.

Україна отримала від західних партнерів різноманітні системи, і далеко не завжди вони сумісні між собою по запчастинах. Зазвичай запчастини фінансувались Штатами. Київ почав виготовляти деталі до західних систем або пускає машини на запчастини. Деякі іноземні компанії планують створити в Україні підприємства для ремонту та обслуговування техніки.

Військові навчились ремонтувати 155-мм гаубиці M777. Одну з них показали журналістам. Гаубицю підбив російський безпілотник біля Бахмута. Для відновлення M777 було використано деталі від 8 інших гаубиць. При цьому вже близько 20% деталей виготовляють в Україні: шланги, гідравліка і інші складові. Їх випробовують спеціальними хімічними речовинами на крихкість перед установкою.

Проте інженери кажуть, що деталі, які вони не можуть виготовити, скоро вичерпаються. У механіків залишилось кілька вимірювачів температури стовбура, а запаси допоміжних редукторів, які допомагають позиціювати стовбур, закінчилася.

Великою проблемою інженери називають стволи артилерійських гармат. ЗСУ стріляють значно більше, ніж ресурс, який закладають виробники. Наприклад, у M777 ресурс 2500 пострілів, а українські військові настрілюють і 5000 пострілів. Це призводить до погіршення точності і дальності стрільби.

"За два роки роботи вони зношуються, — каже 57-річний Михайло Забара, механік одного з ремонтних вузлів.

Нагадаємо, 31 серпня BAE Systems анонсували відкриття заводу в Україні для ремонту техніки.

29 січня Rheinmetall анонсував будівництво заводу з боєприпасів для Україні.