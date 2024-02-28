Україна зможе підписати зі США угоду про гарантії безпеки, — Кулеба (відео)

Угода про гарантії безпеки, наголосив очільник українського МЗС, жодним чином не є альтернативою НАТО, бо Україна ніколи не піде на жодні альтернативи в цьому питанні.

Україна наразі очікує ухвалення рішення про продовження Сполученими Штатами військової допомоги. Після цього можливе підписання країнами угоди про безпеку, але це може статися тоді, коли Вашингтон знатиме, яким ресурсом можна оперувати. Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Голосу Америки".

Після того як Україна підписала угоди про гарантії безпеки з низкою європейських країн, зокрема з Великою Британією, Німеччиною та Францією, постає питання, чи можна очікувати на аналогічну угоду зі США. Глав МЗС відповів, згадавши крилату фразу радянських письменників-сатириків Ільфа і Петрова.

"Увечері — стільці, вранці — гроші... Спочатку гроші, після — підписання. Ці угоди про гарантії вони ж дуже конкретні. Там прописані суми і конкретні речі, над якими працюватимуть учасники цієї угоди. І Сполучені Штати зможуть укласти цю угоду, коли в них буде чітке розуміння, а який ресурс є в їхньому розпорядженні", — відповів Кулеба.

Міністр наголосив, що Україна не сумнівається, що така угода неодмінно буде підписана зі США. Однак при цьому додав, що вона не є альтернативою НАТО. За його словами, норми документа працюватимуть на шляху України до Північноатлантичного Альянсу і конкретно по пунктах вказують алгоритм дій не на випадок будь-яких подій у майбутньому, а зараз.

"Потрібно чітко всім розуміти, що ми не погодимося на жодні альтернативи. Ці угоди є безпрецедентними, чіткими інструментами, де країни беруть на себе зобов'язання, чим саме вони будуть допомагати", — пояснив глава українського МЗС.

Про угоду щодо гарантій безпеки України та США (дивитися з 08:58)

Раніше глава української дипломатії Дмитро Кулеба заявив, що експорт усіх боєприпасів з ЄС до інших країн необхідно призупинити, бо вони мають бути спрямовані в Україну. За його словами, кожен патрон, вироблений на території Європи, має служити обороні Європи.