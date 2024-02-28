"Наші хлопці підготувалися": у ЗСУ розповіли, як стримують штурми окупантів під Бахмутом

Боєць із позивним "Стів" зазначає, що головне завдання для стримування росіян на Бахмутському напрямку — ефективна взаємодія між підрозділами та швидкість ураження ворожих цілей.

Аеророзвідка 22-ї бригади активно бере участь у знищенні російської військової техніки під Бахмутом Донецької області. Повітряні розвідники здійснюють свою місію на великих відстанях, виявляючи ворожі артилерійські установки в тилу окупантів і відстежуючи їхнє пересування. Про це повідомив воїн ЗСУ "Стів" в інтерв'ю виданню "ТСН".

За його словами, на Бахмутському напрямку в пошуку ворожої техніки допомагає дрон "Лелека".

"Наше завдання не передній край, ми летимо і спостерігаємо, чи буде пересування якоїсь великої кількості техніки, чи малої, щоб наші хлопці підготувалися і зустріли їх", — каже воїн ЗСУ "Стів"

На Бахмутському напрямку тривають ворожі нальоти, причому іноді окупаційні війська використовують бойові броньовані машини для пересування піхоти. Українська аеророзвідка оперативно виявляє їх і передає координати артилеристам для наведення вогню.

Військовий розповів, що нещодавно пілоти дрона "Лелека" з 22-ї бригади помітили ворожий танк Т-72, який рухався в напрямку переднього краю лінії оборони. Завдяки своєчасному виявленню їм вдалося знищити його.

Наразі основним завданням для стримування російських військ на Бахмутському напрямку є ефективна взаємодія між підрозділами та швидке ураження ворожих цілей. За останні кілька днів аеророзвідники змогли виявити кілька установок системи залпового вогню "Град", якими окупанти обстрілювали позиції наших захисників.

Нагадаємо, що, за оцінками ISW, успіх російських військ в Авдіївці став можливий через те, що росіяни вперше за час великої війни забезпечили підтримку з повітря наземним військам.

Також повідомлялося, що в ISW допускають дефіцит ракет для ППО, з яким можуть зіткнутися ЗСУ. Потрібна значна кількість систем ППО, щоб завдавати ударів по російських літаках.